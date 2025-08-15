快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
以科公司合作設備商 Ecowave 於以色列案場建置之波浪發電設備現況。圖／基隆港務分公司蘇澳港營運處提供
以科公司合作設備商 Ecowave 於以色列案場建置之波浪發電設備現況。圖／基隆港務分公司蘇澳港營運處提供

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6.75公頃，畫設三處試驗區位（A、B、C），每區位面積2.25公頃。此案也是全台首度釋出商港區域供離岸式波浪發電試驗使用，具有高度開創性與示範意義。

基隆港務分公司已於7月透過公開評選方式，甄選出最優投資人，由「以科國際海洋能源股份有限公司」脫穎而出，預計於C區位導入離岸式波浪發電設備，將參考國外案場成功案例，進行設置與運轉測試，推動海洋能源技術的研發與實證。目前試驗場域尚餘A、B兩區位，預計將於10月再度辦理公開評選。

基隆港務分公司指出，蘇澳港地理位置優越，東臨太平洋，擁有穩定且具代表性的風浪條件，極具波浪發電應用潛力，是我國發展海洋再生能源的理想據點。未來也將持續配合政府再生能源政策，打造具低碳、智慧與創新特色之東部綠能示範港口。

蘇澳 基隆港 再生能源

延伸閱讀

白委質詢卓榮泰狂問再生能源 韓國瑜無奈制止：主題是打詐

基隆勝利巷飄揚太極旗 二戰後留台韓人異鄉成故鄉

影／返國攜酒別超量！基隆銷毀2千瓶 攪拌機一開…沒得喝了

牠也想搭火車？猛禽「蜂鷹」飛進台鐵車廂 基隆人：從沒這麼近距離看過老鷹

相關新聞

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6....

影／類鼻疽藏汙水土壤 高雄男飲山泉水感染送醫不治

類鼻疽桿菌潛伏在土壤與水中，颱風、豪雨過後更易暴露，稍有不慎就可能奪命。高雄市衛生局證實，今年全市累計30例類鼻疽確診，...

「蘿蔔腿才是好腿」 醫讚：肌肉結實是健康關鍵、手術恢復力強

許多女性擔心自己有「蘿蔔腿」，覺得不夠修長不好看，甚至感到自卑。但林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦醫師卻指出，「蘿蔔腿才是好腿」，因為它代表小腿肌肉結實，對健康、手術及老年生活都有極大益處。在他的眼中，結實的小腿不只是外觀，更是人體健康的重要指標。

天氣好熱！千萬別亂用止汗劑 食藥署提醒：當心中暑

台灣的夏天天氣濕熱難耐，流不完的汗總讓人感到不適，更恐怖的就是流汗後留下的臭味。為此，食藥署在臉書社團「TFDA化粧品安全使用」提醒大家，制臭劑和止汗劑產品基本上是不同的，止汗劑多半藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管，以達到抑制出汗的效果，制臭劑則多為香精、香料，以降低異味為主「不具有止汗功能」。

母產後憂鬱症猛搖3月大男嬰致重傷 部桃醫：發育還不全結構弱

桃園李姓男童2022年9月只有3個月大時，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現男童的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新舊傷痕...

氣候多變！彰化福興鵪鶉場爆H5N1禽流感 撲殺逾6.9萬隻

彰化縣動物防疫所今年8月11日接獲福興鄉一處鵪鶉場通報，場內鵪鶉出現異常死亡情形。動防所立即派員實施移動管制，並採樣送農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。