影／類鼻疽藏汙水土壤 高雄男飲山泉水感染送醫不治

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
看似清澈藏危機勿生飲。圖／本報資料照

類鼻疽桿菌潛伏在土壤與水中，颱風、豪雨過後更易暴露，稍有不慎就可能奪命。高雄市衛生局證實，今年全市累計30例類鼻疽確診，3人死亡，其中一名長年飲用山泉水50多歲男子，疑似因水源受汙染而感染，經搶救仍不幸身亡。

衛生局指出，颱風豪雨過後，山區水源可能受病原菌感染，這名男子長期自行上山取水飲用，數日出現發燒、全身痠痛等症狀，病情急轉直下，送醫確診為類鼻疽，雖積極治療仍回天乏術。另2名死亡個案皆為50歲以上男性，有高血壓、肝病等慢性病史，亦曾接觸過汙水或汙泥。

衛生局統計，截至8月13日，今年高雄市類鼻疽個案中，50歲以上佔93%（28例），65歲以上長輩更達63%（19例），其中8成（24例）患者有慢性病史，包含糖尿病、肝病、腎病、癌症或免疫功能低下等，11人（13.7%）曾有污水或污泥接觸史。衛生局提醒，高齡者與慢性病患為高危險族群，颱風豪雨過後應避免接觸泥土與積水。

衛生局說明，類鼻疽桿菌是土壤腐生菌，廣泛分布於熱帶與亞熱帶地區的土壤與淡水中，主要透過皮膚傷口接觸受汙染的泥土或水傳染，也可能因吸入或食入被汙染水源、塵土而感染。

類鼻疽潛伏期可從數天到數周不等，感染初期症狀與感冒相似，常見發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛與皮疹，如未及時診治，可能引發肺炎、敗血症等致命併發症。

今年颱風頻繁，強降雨後環境積水與土壤含菌量大幅上升，稍有疏忽就可能中標，清理家園務必穿著雨鞋或防水長靴、戴防水手套與口罩，避免赤腳或穿拖鞋進入受災環境，也要留意避免被生鏽鐵釘、鐵片刺傷，一旦有外傷，應立即以乾淨清水沖洗並消毒。

衛生局提醒，豪雨過後，山區水源外表清澈，卻可能暗藏病原菌，民眾使用山泉水、井水等非自來水水源，務必先煮沸後飲用，取水過程中如手腳有傷口，更要避免直接接觸水源，以免成為病菌入侵途徑。

