母產後憂鬱症猛搖3月大男嬰致重傷 部桃醫：發育還不全結構弱
桃園李姓男童2022年9月只有3個月大時，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現男童的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新舊傷痕，通報後檢警追查，檢方已依家暴妨害幼童發育等罪嫌，起訴嬰兒的父母親。
檢警追查時發現母親有產後憂鬱症，照顧嬰兒時疑持續搖晃男童頭部、身體，導致全身多處出血、骨折；直到2022年9月時父親餵奶，發現男童吐奶癱軟送醫才曝光。
衛福部桃園醫院兒科部主任李倩瑜表示，嬰幼兒的頭部與全身骨骼尚未完全發育，特別是頸部肌肉力量不足，顱骨與腦部保護結構較脆弱。當大力搖晃時，頭部會劇烈前後擺動，造成腦部在顱腔內撞擊與拉扯血管，引發腦內與視網膜出血；同時，搖晃過程中的扭轉與衝擊力量，會讓骨骼與關節承受超過可耐的壓力，導致骨折與軟組織損傷。她提醒，照顧者切勿以搖晃方式安撫嬰兒，若嬰兒哭鬧應採取溫和方式抱持與安撫，並及早尋求專業協助。
