氣候多變！彰化福興鵪鶉場爆H5N1禽流感 撲殺逾6.9萬隻
彰化縣動物防疫所今年8月11日接獲福興鄉一處鵪鶉場通報，場內鵪鶉出現異常死亡情形。動防所立即派員實施移動管制，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，8月13日檢驗結果確診為新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒。為防止疫情擴散，防疫人員於今天完成該鵪鶉場撲殺清場及消毒作業，共計撲殺6萬9177隻鵪鶉。
彰化縣府動防所長董孟治說，近期氣候多變，豪大雨過後積水容易孳生病原，加上夏季高溫易造成禽隻緊迫，養禽業者應加強場內清潔消毒及日常管理工作，包括禽舍環境降溫、保持通風，以及採「統進統出」飼養模式，避免密飼以減少禽隻壓力。
董孟治也說，這是今年第六場禽流感場區，過去禽流感疫情集中在秋冬，但H5N1病毒株開始在夏季也會零星出現。
防疫所呼籲，業者須密切觀察禽隻健康狀況，一旦發現異常死亡或其他疑似症狀，應立即通報動防所，由專業人員採取檢驗與防疫措施，共同防範疫情發生及擴散。
