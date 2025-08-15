怕再也見不到老婆！28歲男熬夜打電玩胸痛搏命騎單車10分鐘求生

28歲謝男抽菸超過10年，習慣晚睡，平日久坐少運動，近期因胸悶減少抽菸、運動但仍未改善，突然某晚他在家熬夜玩線上遊戲，突然胸痛劇烈，騎單車載妻子就醫，「很怕一睡不起，老婆怎麼辦？」經台中醫院急診與重症醫療團隊檢查確定是急性心肌梗塞，緊急心導管手術並裝上支架，搶回一命。

台灣撞球名將40歲的「火雲邪神」張榮麟，上月到印尼參賽期間疑因心肌梗塞猝世，引發各界對年輕人也會面臨心肌梗塞死亡威脅的重視。台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋說，今年他就碰到兩例40歲以下年輕型的心肌梗塞患者，其中最年輕的才28歲。

黃聖瑋說明，28歲謝男平日抽一包菸，菸齡超過10年，由於謝父曾經在30多歲時心肌梗塞，加上謝男到院後主訴胸悶、胸痛症狀疑似心肌梗塞，經心導管檢查，確定是右冠狀動脈阻塞，緊急採用健保給付的心臟支架打通血管，隔天順利出院；一個月後回診追蹤，狀況穩定。

謝男今天現身說法表示，他從事保全工作，有時會日月顛倒，作息較紊亂，今年初就有一名3旬的同事心肌梗塞，讓他有所警覺，所以上月初嚴重胸痛就毫不遲疑立即騎單車到急診室求救，「或許是去年發心留長髮捐髮助癌友的善念，救回一命！」

謝男回想心肌梗塞發作的景況說，當晚他查覺胸痛劇烈，立即騎單車就醫，車程不到10分鐘，卻宛如度過10小時，「當時胸很痛，想要趕快就醫，但越騎雙手越無力、不聽使喚，看到急診室就衝進去求救」，他進入急診室後大口拚命呼吸，「我很怕吸不到氣，一睡不起，老婆怎麼辦？」