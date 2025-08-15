天氣好熱！千萬別亂用止汗劑 食藥署提醒：當心中暑

台灣的夏天天氣濕熱難耐，流不完的汗總讓人感到不適，更恐怖的就是流汗後留下的臭味。為此，食藥署在臉書社團「TFDA化粧品安全使用」提醒大家，制臭劑和止汗劑產品基本上是不同的，止汗劑多半藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管，以達到抑制出汗的效果，制臭劑則多為香精、香料，以降低異味為主「不具有止汗功能」。

食藥署補充，許多人有「止汗劑越常擦越持久」的迷思，事實上務必「斟酌使用」。使用止汗劑時切勿大面積噴灑，提醒大家過度使用可能會導致毛孔阻塞，造成身體可以正常排汗降溫的汗腺不足，甚至會出現中暑風險！

許多人憂心止汗劑可能會為肌膚帶來問題，食藥署列出3個小提醒，只要遵照就不會越擦越困擾！

一、避傷口：肌膚有傷口及發炎時禁止使用 二、乾燥用：避免洗好澡後或是出汗時擦 三、夜間使用：晚間使用能讓成分更穩定形成

另外，食藥署也補充，有說法是「止汗劑讓汗會悶在體內，對身體不好」，對此食藥署更正「汗液會從其他部位排出」，止汗劑僅針對局部，所以不會悶在裡面也不會導致毒素堆積，民眾無須恐慌。