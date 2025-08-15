全球塑膠公約刪「減產」條文 台灣限塑政策領先國際

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
全球塑膠公約中，關鍵減產條文遭移出草案。記者曾原信／攝影
環境部15日表示，瑞士日內瓦舉行的《全球塑膠公約》政府間談判委員會第五次會議續會（INC5.2）已完成階段性進展，新版《主席草案》最大變化，是取消全球統一禁限用塑膠產品清單，改由各國在締約方會議（COP）自行決定優先管制項目，並首度明確把「延伸生產者責任」（EPR）列為推動循環經濟的核心手段，同時納入既有及遺留塑膠污染治理與公正轉型的原則。

據了解，業界原本高度關注、影響最深的「減產」條文，在最新文本中仍未恢復，大會強調，現行草案只是框架文件，未來將在COP會議中逐步細化落實。雖然台灣並非締約國，但國際一旦通過公約，各國往往會依其精神調整國內政策，我國也不例外。

環境部表示，我國限塑與塑膠循環管理早已優於國際標準，並與公約的四大方向──減少與替代塑膠製品、產品綠色設計、循環經濟轉型、管理既有污染──高度契合，台灣已有多項限塑措施，並推動「綠色設計4S」原則，鼓勵企業設計易回收產品；同時透過「資源回收四合一制度」建立高效回收體系，並推動「一次用產品減量」里程碑。

我國目前已推動多項限塑措施、鼓勵循環容器租賃等商業模式；在產品設計上導入「綠色設計4S」原則（純料、原色、減標籤、瓶蓋繫留瓶身），並以「資源回收四合一制度」建立高效回收體系，提供優惠費率鼓勵使用再生料；同時透過「向海致敬」計畫等方式治理既有污染，減少海岸廢棄物。

海洋委員會則組成「環保艦隊」與「潛海戰將」清理海漂與海底垃圾，並成立「海廢再生聯盟」推動資源化，再藉「印太區域海廢合作平台」與周邊國家及國際組織交流技術與經驗，展現我國國際責任。化學物質管理署署長謝燕儒補充，公約涉及的7類化學物質已納入我國列管，現共有18種、877家業者需取得許可並申報運作紀錄，未來將視公約公告調整列管項目，與國際趨勢同步。

環境部強調，將持續精進塑膠生命週期管理，並在國際會議期間爭取與各國合作舉辦周邊活動，分享台灣經驗，提升國際影響力。

限塑 合一

