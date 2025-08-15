快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

去年設永續發展委員會 國泰醫院今年出版首部永續報告書

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國泰醫院去年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」，今年首度發行符合全球永續性報告協會（GRI）規範的永續報告書。圖左起為國泰綜合醫院院長簡志誠、英國標準協會（BSI東）北亞區董事總經理謝君豪。圖／國泰醫院提供
國泰醫院去年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」，今年首度發行符合全球永續性報告協會（GRI）規範的永續報告書。圖左起為國泰綜合醫院院長簡志誠、英國標準協會（BSI東）北亞區董事總經理謝君豪。圖／國泰醫院提供

極端氣候事件頻繁發生，屢見災損，環境永續備受重視。醫療服務碳排高，是各國減碳重點之一。國泰醫院去年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」，今年首度發行符合全球永續性報告協會（GRI）規範的永續報告書，並取得英國標準協會（BSI）查證，院方指出，國內少有醫院取得GRI準則永續報告書。

國泰醫院指出，該院首度出版永續報告書，遵循GRI準則，訂出「永續治理與策略、氣候、健康、培力及社會共好」為5大主軸，並開辦「氣候與健康管理師證照培訓」專班，包括院長，副院長在內，共培訓院內43名主管取得「氣候與健康管理師」證照，由上而下率團隊推行永續改革；去年成立「永續發展委員會」，設永續治理、卓越醫療、幸福職場、社會共融等4組，多面向實踐永續作為。

「醫療機構不僅是健康守護者，也承擔推動社會永續責任。」國泰綜合醫院院長簡志誠表示，涵蓋健康促進、氣候行動、優質教育等多面向的永續議題，近年已列為院內定期研討，並推展至各單位精進實踐的重點，院方定期舉辦永續講座，邀請院外專家與院內淨零績優單位分享，不僅有助持續形塑全院ESG文化，亦更接軌國際趨勢。

簡志誠表示，感謝BSI對於醫院的肯定，首次出版即通過國際第三方至高榮譽的查證，不僅提升報告書公信力，更是對醫院為落實永續投入諸多努力的肯定。未來，國泰綜合醫院將持續透過永續治理架構，將淨零碳排、健康促進、人才培育與社會共好等五大策略主軸整合於營運核心，並致力建構一個醫病、員工與社區共好的醫療永續環境，亦朝國家淨零轉型目標與健康永續的未來邁進。

BSI東北亞區董事總經理謝君豪說，國泰綜合醫院在各面向推動永續已有很好的展現，不僅得到國內外多項外部肯定，也獲得國際標準查證證書，2050淨零排放政策及對醫療產業重要的永續供應鏈管理等，都是值得持續精進的方向，隨著當前人工智慧（AI）快速發展趨勢，對各行各業造成劇烈影響，強化員工心理健康韌性也是需要持續關注的重點。

永續 淨零 健康管理

延伸閱讀

中華電「AI 語音助理」 客服幫手

台南鹽水一地沒「市話、有線網路、Mod」將滿月 里民怨：等到不想等

中華電攻多軌衛星報捷 拿下華航機上無線上網業務、OneWeb獨家代理權

金控獲利王力抗「永續逆風」！富邦金控四大策略共創韌性未來

相關新聞

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6....

影／類鼻疽藏汙水土壤 高雄男飲山泉水感染送醫不治

類鼻疽桿菌潛伏在土壤與水中，颱風、豪雨過後更易暴露，稍有不慎就可能奪命。高雄市衛生局證實，今年全市累計30例類鼻疽確診，...

「蘿蔔腿才是好腿」 醫讚：肌肉結實是健康關鍵、手術恢復力強

許多女性擔心自己有「蘿蔔腿」，覺得不夠修長不好看，甚至感到自卑。但林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦醫師卻指出，「蘿蔔腿才是好腿」，因為它代表小腿肌肉結實，對健康、手術及老年生活都有極大益處。在他的眼中，結實的小腿不只是外觀，更是人體健康的重要指標。

天氣好熱！千萬別亂用止汗劑 食藥署提醒：當心中暑

台灣的夏天天氣濕熱難耐，流不完的汗總讓人感到不適，更恐怖的就是流汗後留下的臭味。為此，食藥署在臉書社團「TFDA化粧品安全使用」提醒大家，制臭劑和止汗劑產品基本上是不同的，止汗劑多半藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管，以達到抑制出汗的效果，制臭劑則多為香精、香料，以降低異味為主「不具有止汗功能」。

母產後憂鬱症猛搖3月大男嬰致重傷 部桃醫：發育還不全結構弱

桃園李姓男童2022年9月只有3個月大時，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現男童的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新舊傷痕...

氣候多變！彰化福興鵪鶉場爆H5N1禽流感 撲殺逾6.9萬隻

彰化縣動物防疫所今年8月11日接獲福興鄉一處鵪鶉場通報，場內鵪鶉出現異常死亡情形。動防所立即派員實施移動管制，並採樣送農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。