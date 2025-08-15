去年設永續發展委員會 國泰醫院今年出版首部永續報告書

極端氣候事件頻繁發生，屢見災損，環境永續備受重視。醫療服務碳排高，是各國減碳重點之一。國泰醫院去年與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」，今年首度發行符合全球永續性報告協會（GRI）規範的永續報告書，並取得英國標準協會（BSI）查證，院方指出，國內少有醫院取得GRI準則永續報告書。

國泰醫院指出，該院首度出版永續報告書，遵循GRI準則，訂出「永續治理與策略、氣候、健康、培力及社會共好」為5大主軸，並開辦「氣候與健康管理師證照培訓」專班，包括院長，副院長在內，共培訓院內43名主管取得「氣候與健康管理師」證照，由上而下率團隊推行永續改革；去年成立「永續發展委員會」，設永續治理、卓越醫療、幸福職場、社會共融等4組，多面向實踐永續作為。

「醫療機構不僅是健康守護者，也承擔推動社會永續責任。」國泰綜合醫院院長簡志誠表示，涵蓋健康促進、氣候行動、優質教育等多面向的永續議題，近年已列為院內定期研討，並推展至各單位精進實踐的重點，院方定期舉辦永續講座，邀請院外專家與院內淨零績優單位分享，不僅有助持續形塑全院ESG文化，亦更接軌國際趨勢。

簡志誠表示，感謝BSI對於醫院的肯定，首次出版即通過國際第三方至高榮譽的查證，不僅提升報告書公信力，更是對醫院為落實永續投入諸多努力的肯定。未來，國泰綜合醫院將持續透過永續治理架構，將淨零碳排、健康促進、人才培育與社會共好等五大策略主軸整合於營運核心，並致力建構一個醫病、員工與社區共好的醫療永續環境，亦朝國家淨零轉型目標與健康永續的未來邁進。

BSI東北亞區董事總經理謝君豪說，國泰綜合醫院在各面向推動永續已有很好的展現，不僅得到國內外多項外部肯定，也獲得國際標準查證證書，2050淨零排放政策及對醫療產業重要的永續供應鏈管理等，都是值得持續精進的方向，隨著當前人工智慧（AI）快速發展趨勢，對各行各業造成劇烈影響，強化員工心理健康韌性也是需要持續關注的重點。