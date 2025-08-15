憂風災降低買氣 「啦啦隊女神」李多慧挺障團 盼銷售破億元

衛福部今舉辦身障福利機構及團體秋節產品聯合產售活動，並邀來南韓啦啦隊成員李多慧代言，盼年輕族群多加購買相關產品。衛福部政務次長呂建德說，去年一整年身障機構製作的產品，銷售額大約9億，中秋節產品銷售額約1億，今年受風災影響，擔心買氣不佳，盼各界一起挺身障朋友。

呂建德表示，身障機構不斷創新，除傳統中秋節商品外，也有咖啡禮盒、文創產品等可選擇，呼籲各界多加採購，讓今年銷售額突破1億，他也會要請認識的企業界友人，多加購買產品，有需求民眾，「優先採購網路商城」設置秋節專區，也可撥打0800-815-179，透過一對一的專人服務，協助選購秋節優質好商品。

李多慧除擔任代言人，也和身心障礙者學習製作月餅，料好實在又好吃。在記錄影片中，她呼籲民眾「趕快來買喔」。衛福部推出5款印有李多慧照片的「彗星卡」，民眾於合作商家消費指定金額以上，即可隨機獲得限量「彗星卡」1張，邀請民眾共同支持公益、享受節慶之餘，也一起享受集卡樂趣。

立法委員林月琴說，她提出的「身障權法」修正草案，強調讓身障者能夠自立生活，由身障團體辦理庇護工場即是重要方式之一，民眾購買身障團體的秋節產品，除幫助身障者有更多就業機會，讓庇護工場持續營運，也能讓身障機構，有更多資源可以永續服務，照顧身障朋友，本次活動要請李多慧代言，希望除了企業採購外，年輕民眾、李多慧粉絲也能加入購買行列。

全台身障民眾人數共123.47萬人，占總人口數5.27%。呂建德指出，政府擬定5年480億身心障礙資源布建計畫，盼減輕身障朋友及家庭照顧負擔，截至117年底前，預計設置1010處身障照顧據點，並補助269家機構，盼透過這些補助，幫助身障家庭。