快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

憂風災降低買氣 「啦啦隊女神」李多慧挺障團 盼銷售破億元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天舉辦身障福利機構及團體秋節產品聯合產售活動，並邀來韓國啦啦隊成員李多慧（左一）代言，盼年輕族群多加購買相關產品。記者李青縈／攝影
衛福部今天舉辦身障福利機構及團體秋節產品聯合產售活動，並邀來韓國啦啦隊成員李多慧（左一）代言，盼年輕族群多加購買相關產品。記者李青縈／攝影

衛福部今舉辦身障福利機構及團體秋節產品聯合產售活動，並邀來南韓啦啦隊成員李多慧代言，盼年輕族群多加購買相關產品。衛福部政務次長呂建德說，去年一整年身障機構製作的產品，銷售額大約9億，中秋節產品銷售額約1億，今年受風災影響，擔心買氣不佳，盼各界一起挺身障朋友

呂建德表示，身障機構不斷創新，除傳統中秋節商品外，也有咖啡禮盒、文創產品等可選擇，呼籲各界多加採購，讓今年銷售額突破1億，他也會要請認識的企業界友人，多加購買產品，有需求民眾，「優先採購網路商城」設置秋節專區，也可撥打0800-815-179，透過一對一的專人服務，協助選購秋節優質好商品。

李多慧除擔任代言人，也和身心障礙者學習製作月餅，料好實在又好吃。在記錄影片中，她呼籲民眾「趕快來買喔」。衛福部推出5款印有李多慧照片的「彗星卡」，民眾於合作商家消費指定金額以上，即可隨機獲得限量「彗星卡」1張，邀請民眾共同支持公益、享受節慶之餘，也一起享受集卡樂趣。

立法委員林月琴說，她提出的「身障權法」修正草案，強調讓身障者能夠自立生活，由身障團體辦理庇護工場即是重要方式之一，民眾購買身障團體的秋節產品，除幫助身障者有更多就業機會，讓庇護工場持續營運，也能讓身障機構，有更多資源可以永續服務，照顧身障朋友，本次活動要請李多慧代言，希望除了企業採購外，年輕民眾、李多慧粉絲也能加入購買行列。

全台身障民眾人數共123.47萬人，占總人口數5.27%。呂建德指出，政府擬定5年480億身心障礙資源布建計畫，盼減輕身障朋友及家庭照顧負擔，截至117年底前，預計設置1010處身障照顧據點，並補助269家機構，盼透過這些補助，幫助身障家庭。

朋友 身障者 中秋節

延伸閱讀

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

陳瑩、莊瑞雄至蘭嶼力促興建醫院 衛福部10月提公建計畫

蘭嶼醫院設置計畫 衛福部允推動3措施：10月送政院審議

7億打造！桃園觀音200床長照機構今動土 2027年完工

相關新聞

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6....

影／類鼻疽藏汙水土壤 高雄男飲山泉水感染送醫不治

類鼻疽桿菌潛伏在土壤與水中，颱風、豪雨過後更易暴露，稍有不慎就可能奪命。高雄市衛生局證實，今年全市累計30例類鼻疽確診，...

「蘿蔔腿才是好腿」 醫讚：肌肉結實是健康關鍵、手術恢復力強

許多女性擔心自己有「蘿蔔腿」，覺得不夠修長不好看，甚至感到自卑。但林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦醫師卻指出，「蘿蔔腿才是好腿」，因為它代表小腿肌肉結實，對健康、手術及老年生活都有極大益處。在他的眼中，結實的小腿不只是外觀，更是人體健康的重要指標。

天氣好熱！千萬別亂用止汗劑 食藥署提醒：當心中暑

台灣的夏天天氣濕熱難耐，流不完的汗總讓人感到不適，更恐怖的就是流汗後留下的臭味。為此，食藥署在臉書社團「TFDA化粧品安全使用」提醒大家，制臭劑和止汗劑產品基本上是不同的，止汗劑多半藉由鋁鹽膠狀物質阻塞汗管，以達到抑制出汗的效果，制臭劑則多為香精、香料，以降低異味為主「不具有止汗功能」。

母產後憂鬱症猛搖3月大男嬰致重傷 部桃醫：發育還不全結構弱

桃園李姓男童2022年9月只有3個月大時，因吐奶全身癱軟送醫急救，醫生發現男童的腦內、視網膜出血嚴重，全身有骨折新舊傷痕...

氣候多變！彰化福興鵪鶉場爆H5N1禽流感 撲殺逾6.9萬隻

彰化縣動物防疫所今年8月11日接獲福興鄉一處鵪鶉場通報，場內鵪鶉出現異常死亡情形。動防所立即派員實施移動管制，並採樣送農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。