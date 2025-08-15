快訊

波波醫爭實習名額敗訴 衛福部維持50名不變 國際牙醫嘆「政治判決」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
本土小牙醫聯盟抗議政府開後門開放波波牙醫，圖為之前在立法院中山南路門口集結遊行。本報資料照片
本土小牙醫聯盟抗議政府開後門開放波波牙醫，圖為之前在立法院中山南路門口集結遊行。本報資料照片

「波波醫師」爭議不斷延燒，衛福部公告每年海外牙醫畢業生實習名額固定50人，引發海外牙醫畢業生不滿、提行政訴訟，希望撤銷公告，但昨天台北高等行政法院判決敗訴。衛福部今回應，不會調整實習名額。國際牙醫校友會表示，此為政治判決，而非法律判決，有此法官令人遺憾。

波波牙醫指前往東、中歐國家唸書的醫、牙學歷生，這類海外學歷生要考取我國牙醫師執業執照，必須經歷第一階段考試及格，並且實習完成後，才有考取第二階段國考的資格，因此實習名額與其通過國考、取得執照時程關聯性極大。

目前衛福部提出實習名額為50人，因此分別有6名、9名國外牙醫畢業生向法院提行政訴訟，認為衛福部限制每年50個實習名額，毫無法源依據，請求廢除及撤銷。台北高等行政法院昨判決6名、9名國外牙醫畢業生均敗訴，可上訴。

判決認為，醫師法施行細則、國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點是經過法律授權，沒有違反法律保留原則、授權明確性原則，也沒有限制人民工作權、考試權。考量國內牙醫師人力，並基於保障臨床實作教學訓練品質等重大公共利益，衛福部設定名額50人，難認有何違法之處，目的正當。

衛福部口腔健康司長張雍敏表示，尊重法院判決，目前名額仍維持50人，不會調整。另外，日前被認為是幫「波波」等海外牙醫開後門的優化偏鄉醫療計畫，已修改完成送給行政院審核。

國際牙醫校友會指出，該判決在賴清德總統拍板50名實習名額不變時就定案了，判決文完全以政治口吻，而非法律見解。以憲法而言，限制民眾權利必須以法律定之，但50名實習名額是行政規則、而非法律，即使有限制必要，依憲法也必須以法律明文規定，這也是衛福部要修法的原因。此次是政治判決，而非法律判決，法制社會有此法官，令人遺憾。

牙醫 名額 法律

