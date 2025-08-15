精緻過日子 居然．藝術生活展22日松菸登場

「居然．藝術生活展」22日～24日在松山文創園區2號、3號倉庫展出。不同於純展板型的藝術展，「居然」還給藏家看一個個生活空間，藝術品融入居家布置中。不只畫作、雕塑，桌、椅、燈具也很精彩。

「居然」的策展人之一邱議慧說明她的風格，「我不太喜歡客廳擺三二一很制式的，或者同樣的顏色都擺在一起，我比較喜歡mix & match（混搭），搭配畫作也是，不是風格一致放在一起的那種。」用東方的說法，是陰和陽、虛與實的搭配。

「這是一個新形態的藝術展，一個比較屬於精緻形的。」行銷總監劉梅婷說。

我們找了Moo's Home睦穆家具的外國品牌家具，例如獲選2024年《AD Italia》Top 10居家設計的義大利Ditre Italia沙發，台灣知名的高級訂製家具「皇寓軟裝」也是合作對象，大會執行長和策展人鄭鈞元說，是一種異業結合。

這個團隊名字是不是有點熟悉？是的，這檔藝術展由台灣國際當代藝術家協會主辦，也就是有15年國際大展經驗的台北新藝術博覽會團隊。

鄭鈞元說：「也是回應藏家為居家挑藝術品的需求。」常被問到怎麼挑畫作？掛在客廳、書房⋯⋯，為此導覽團隊增加了建築師、設計家，這次直接擺出來給藏家看。「哦，團隊這次還有風水師，可以解答風水問題。」

劉梅婷指出，新世代藏家比較著重在實用型，他們要的是創造出個人風格，在生活、在辦公室、隨身各方面。