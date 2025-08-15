快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

聽新聞
0:00 / 0:00

精緻過日子 居然．藝術生活展22日松菸登場

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導
撒貞明創作的《水納星河淨神韻》。她的作品識別度很高，圓弧線條和大手傳遞溫暖。 居然．藝術生活展／提供
撒貞明創作的《水納星河淨神韻》。她的作品識別度很高，圓弧線條和大手傳遞溫暖。 居然．藝術生活展／提供

「居然．藝術生活展」22日～24日在松山文創園區2號、3號倉庫展出。不同於純展板型的藝術展，「居然」還給藏家看一個個生活空間，藝術品融入居家布置中。不只畫作、雕塑，桌、椅、燈具也很精彩。

「居然」的策展人之一邱議慧說明她的風格，「我不太喜歡客廳擺三二一很制式的，或者同樣的顏色都擺在一起，我比較喜歡mix & match（混搭），搭配畫作也是，不是風格一致放在一起的那種。」用東方的說法，是陰和陽、虛與實的搭配。

「這是一個新形態的藝術展，一個比較屬於精緻形的。」行銷總監劉梅婷說。

我們找了Moo's Home睦穆家具的外國品牌家具，例如獲選2024年《AD Italia》Top 10居家設計的義大利Ditre Italia沙發，台灣知名的高級訂製家具「皇寓軟裝」也是合作對象，大會執行長和策展人鄭鈞元說，是一種異業結合。

這個團隊名字是不是有點熟悉？是的，這檔藝術展由台灣國際當代藝術家協會主辦，也就是有15年國際大展經驗的台北新藝術博覽會團隊。

鄭鈞元說：「也是回應藏家為居家挑藝術品的需求。」常被問到怎麼挑畫作？掛在客廳、書房⋯⋯，為此導覽團隊增加了建築師、設計家，這次直接擺出來給藏家看。「哦，團隊這次還有風水師，可以解答風水問題。」

劉梅婷指出，新世代藏家比較著重在實用型，他們要的是創造出個人風格，在生活、在辦公室、隨身各方面。

當然，藝術才是重點，展場一進門，會看到王昭舉的大幅畫作，鍾敦浩的作品也很顯著，還有2025國際藝術家大獎賽入選作品，Sara Sammakia、Fabio Hurtado、Mayra DAmore等等外國藝術家、劉漢文、廖美蘭、余連春、宋秀英、撒貞明等等台灣藝術家也有作品展出。要瀏覽作品可以上官網https://www.arts.org.tw。

得藝美術館預展介紹劉漢文的雄獅畫作時，響起《孤勇者》這首歌，一股無畏的精神在空間流淌。徐碧華／攝影
得藝美術館預展介紹劉漢文的雄獅畫作時，響起《孤勇者》這首歌，一股無畏的精神在空間流淌。徐碧華／攝影
圖為2024年的展覽空間布置，團隊今年與家具業者合作，空間展示更為多元而精緻。居然．藝術生活展／提供
圖為2024年的展覽空間布置，團隊今年與家具業者合作，空間展示更為多元而精緻。居然．藝術生活展／提供
2025國際藝術大獎賽入圍的109件作品參加展出。居然．藝術生活展／提供
2025國際藝術大獎賽入圍的109件作品參加展出。居然．藝術生活展／提供
Sara Sammakia的《eli © i see you》。Sara的作品在得藝美術館的預展已有多幅被收藏。居然．藝術生活展／提供
Sara Sammakia的《eli © i see you》。Sara的作品在得藝美術館的預展已有多幅被收藏。居然．藝術生活展／提供

藝術家

延伸閱讀

國際生也投入 台南多所大學青年湧入災區協助災後復原

蔡明亮、郭強生等6名家領軍 首屆「2025聯經人文年會」從藝術到影像啟發感受力

聽見金句／夏卡爾作品裡常見的人物漂浮，反映出猶太人的土地渴望。

天津大學團隊突破鋰電池技術 能量密度、續航能力提高2-3倍

相關新聞

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪...

好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

天氣逐漸穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今明兩天中午過後，嘉義以南地區有局部大雨。周日至下周二，...

中午小心強風！台北市區出現7級陣風 北市府說原因

台北市府上午發布強風提醒，受到較強的東風影響，今日上午台北市平地在士林區科教館站與文山區國三S016K站已測得7級陣風，...

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將...

雙低壓發展 颱風論壇指它直接侵台機率「稍低」

南海季風低壓醞釀中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，周末期間逐漸北上，下周移向越南北部到海南島間，對台灣「無...

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。