衛福部取卵、取精補助限2癌別 醫盼擴大：睪丸癌、巧克力囊腫應納入

搶救少子化，衛福部9月1日起提供18至40歲乳癌及血液癌症病人，終身2次凍卵、取精補助，不過，首年僅600位癌友受惠，衛福部預估每半年檢討一次，研議放寬適用對象。臨床醫師指出，男性睪丸癌病人罹癌時間早，青壯年病友正要孕育下一代，卻不幸罹癌，應納入補助對象；女性巧克力囊腫、卵巢癌病人，也會面臨生育能力下降問題，盼逐步納入。

台灣婦產科醫學會副秘書長何信頤表示，癌友生育保存必須要快、也要有感，以凍卵為例，每次取卵手術要花至少10萬元，病人經濟負擔重，衛福部提出補助7萬元，且補助2次，雖不是完美方案，但至少跨出第一步。許多女性治療疾病，不論癌症、非癌症，都可能影響生育能力，例如大型巧克力囊腫，術後生育能力恐下降，卵巢癌病人損失生育能力機率也高，盼未來納入補助。

台灣泌尿科醫學會副秘書長曹智惟說，本次補助範圍並未涵蓋睪丸癌患者，身為泌尿科醫師，他常遇到睪丸癌患者，不僅要承受癌症治療壓力，也要面對治療後造精能力變差，臨床建議病人，若經濟情況許可，應在手術、化放療前，進行精子保存，對後續生育保存有助益，盼補助計畫後續可將睪丸癌納入補助對象，支持睪丸癌病人孕育後代。

曹智惟表示，睪丸癌好發年輕男性，在他服務的三總，許多役男才20多歲，人生正要起步、準備生育，卻被診斷出睪丸癌，這類病人人數不多，以三總為例，每年約新增50位，睪丸癌手術、放療、化療效果均好，病人預後佳，屬於「可治癒癌症」，病人若因疾病治療不能生育，相當可惜，考量補助的經濟效益，投資睪丸癌生育保存補助，效果可能比血癌更好。