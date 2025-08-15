9月起補助癌友生育保存 乳癌血癌患者取卵補貼7萬

支持癌友保留生育希望，衛福部今年9月起開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」，提供本國籍18至40歲乳癌或血液癌患者，取卵療程或取精處置保存補助，估首年有600名癌友受惠。

關於方案補助額度，衛生福利部國民健康署婦幼健康組長林宇旋今天在記者會上說明，女性取卵療程每次補助上限新台幣7萬元，男性取精處置保存每次補助上限8000元；若實際支出金額未達補助金額上限者，則依照該次療程的實際支出金額，給予補助。每人一生至多補助2個療程。

衛福部次長林靜儀致詞表示，有生育計畫的人總是希望可以及早規劃，不過如果真的出現疾病意外，希望透過9月1日起的「醫療性生育保存補助試辦方案」，在疾病發生的來到比自己的計畫更早時，幫助癌友在面對、治療疾病過程中，也保有對人生有另一個選擇的可能性。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，乳癌是台灣女性癌症發生率最高的癌別，每年新發患者約2萬名，且持續以每年5%到7%成長率在增加，不到40歲患者約1成。近年隨著篩檢擴大、治療進步，患者存活率升高；卻僅約1成患者有機會在治療後仍完成生育願望，過去就算使用停經針，也僅增加1成機率，凍卵則可提升到4成。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說，血癌患者要做骨髓移植前，必須先做非常高劑量的化學治療，把骨髓全部清空，這過程也會嚴重傷害患者的精卵細胞，導致喪失生育能力。「骨髓移植相當於患者開始第2段生命」，他說，醫生除了希望病人健康，也希望他們沒有遺憾，盼透過此方案，許病人一個未來。

隨著醫療進步，不少癌症已經如「慢性病」，患者可與之共存。癌症希望基金會董事邱秀渝說，很多年輕癌友在得知罹癌時，比起生育會更擔心復發問題，因此都會覺得「我先活下來吧」，根本不敢想生育的事。但這項補助不僅有助減輕癌友經濟負擔，也是告訴癌友「你是可以為你的未來築夢想的」。