影／婦團正名「處女膜」為「陰道前膜」籲禁止修復術

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台灣女人連線常務理事黃淑英（左二）、秘書長陳書芳（右一）與立委林淑芬（右二）等今天舉行記者會呼籲，目前已經將「處女膜」正名成「陰道前膜」，並要求政府禁止「處女膜修復術」。記者胡經周／攝影
台灣女人連線常務理事黃淑英（左二）、秘書長陳書芳（右一）與立委林淑芬（右二）等今天舉行記者會呼籲，目前已經將「處女膜」正名成「陰道前膜」，並要求政府禁止「處女膜修復術」。記者胡經周／攝影

台灣女人連線常務理事黃淑英、秘書長陳書芳與立委林淑芬今天舉行記者會呼籲，目前已經將「處女膜」正名成「陰道前膜」，「惡露」應為「產後排出物」，回歸身體器官解剖組織，不應該使用帶有性別歧視意涵的用語，並要求政府禁止「處女膜修復術」。

女人連線秘書長陳書芳指出，「處女膜修復」手術目的是要營造「落紅」假象，沒有醫療必要性，也無法保證一定會落紅，背後潛在的事男性控制女性的文化與性別暴力。

陳淑芳說，對比部分穆斯林國家因為宗教考量有此需求，台灣沒有宗教壓力卻仍有這類手術，背後常是醫美診所以「販賣焦慮與羞恥」，包括「一個決定換來一輩子的信任」、「找回初夜尊嚴」等廣告詞吸引顧客，雖包裝為個人選擇，實則涉及性別壓迫與商業利益。

