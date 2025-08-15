快訊

阻少子化！衛福部補助乳癌、血癌病人凍精、凍卵 終身2次每人最高7萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部寄出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過程中會影響生育機能，可獲終身2次凍卵、取精，補助上限女性7萬、男性8千元，預估首年600位癌友受惠。記者林琮恩／攝影
衛福部寄出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過程中會影響生育機能，可獲終身2次凍卵、取精，補助上限女性7萬、男性8千元，預估首年600位癌友受惠。記者林琮恩／攝影

我國少子化情勢嚴峻，已連續19月人口負成長。衛福部提出「醫療性生育保存補助試辦方案」，9月1日起補助18至40歲乳癌與血液癌症病人，若經醫師判定，治療過程會影響生育機能，可獲終身2次凍卵、取精，補助上限女性7萬、男性8千元，預估首年600位癌友受惠。

目前國內凍卵療程費用大約為新台幣10至12萬元，後續每年冷凍保存費約在5千至1萬元之間。目前許多縣市政府也有提供癌友醫療性凍精、凍卵補助，衛福部國健署長沈靜芬指出，民眾可同時請領，中央補助金額不與地方合計，但費用不可超過實際取卵、取精手術金額。

沈靜芬說，為鼓勵育齡癌友接受治療後，儘早規畫人工生殖，本次補助比照現行不孕症試管嬰兒補助方案，補助取精或取卵費用，但不包括保存費用。民眾申請須經醫師診斷，符合乳癌零至三期，血液癌症為白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤，且註明後續治療方案，對生育能力的影響等。至於補助時機，建議治療前可先取卵、取精一次，後續與醫療團隊配合，在治療空檔儘早使用。

國健署婦幼健康組長林宇旋說，補助對象須有本國國籍，但不限性別及婚姻情況，經考量疾病治療急迫性、生育保存需求及跨醫療團隊溝通、病人安全等因素，試辦方案執行機構需為通過衛福部癌症診療品質認證醫院，且同一家醫院須符合人工生殖機構許可，病人需要在同一家醫院治療癌症並經由轉診，接受取卵、取精，接受生育保存，目前全國共有35家試辦機構。

乳房醫學會理事長陳芳銘說，國內每年約新增乳癌病人兩萬名，40歲以下占2千人，在所有癌別中，乳癌治療生育損傷情況排名第二，僅次於子宮頸癌，隨乳癌篩檢擴大，早期乳癌病人愈來愈多，生育保存需求逐漸提高，過去臨床上許多病人因經濟負擔而卻步。凍卵可讓生育機會提高至四成，且根據研究，懷孕的乳癌病人復發率降低三成，有生育者降低四成，補助凍卵對降低乳癌死亡率也有幫助。

癌症希望基金會董事邱秀渝說，癌症治療進步，許多病人被癌症預後嚇壞了，且治療過程不僅要完全避孕，化療、標靶治療也會影響生殖功能，過去年輕癌友只覺得要先活下來，生育是不敢想的事，試辦方案「雖是小小的補助，對病友而言卻是很大的進步。」

衛福部次長林靜儀說，隨醫療進步，過去認為年長者才會罹患的癌症，也在許多年輕癌友身上出現，治療過程不論生育、人生規畫等，都受到衝擊。為支持癌友，保持未來生育希望，衛福部提出醫療性生育保存補助，盼未來即使疾病在人生規畫中提早到來，癌友也可不必擔心生育機能影響，面對疾病，同時保存人生「另一個可行性。」

衛福部國健署長沈靜芬指出，中央補助金額不與地方合計，民眾可同時請領，但費用不可超過實際取卵、取精手術金額。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署長沈靜芬指出，中央補助金額不與地方合計，民眾可同時請領，但費用不可超過實際取卵、取精手術金額。記者林琮恩／攝影

