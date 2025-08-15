下週汽油估不調整或漲1角 95無鉛可能達28.8元

快訊

中央社／ 台北15日電

美國商用原油庫存增加，國際油價走跌。按浮動油價公式並考量可能達平穩措施門檻，預估18日凌晨零時起，汽油每公升不調整或調漲新台幣0.1元，柴油調降0.1至0.3元。

依照預測，參考零售價格區間分別為92無鉛汽油每公升27.2到27.3元、95無鉛汽油每公升28.7到28.8元、98無鉛汽油每公升30.7到30.8元、超級柴油每公升25.8到26元。

累算至8月14日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為67.85美元，較上週69.68美元下跌1.83美元。本週新台幣兌美元匯率為29.973元，較上週29.902元貶值0.071元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調降0.3元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油每公升不調整或調漲0.1元、柴油調降0.1至0.3元。台灣中油將於17日中午12時正式公布實際調整金額。

新台幣 國際油價 美元匯率

