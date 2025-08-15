快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

將有熱帶擾動發展 專家曝對台影響：觀察它是否西移

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日低壓槽系統持續向越南移動後減弱，成颱機率低；台灣東方熱帶擾動位於琉球群島附近，距離遠且增強有限，暫無直接影響，但仍須觀察是否西移靠近東北部海面。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周日低壓槽系統持續向越南移動後減弱，成颱機率低；台灣東方熱帶擾動位於琉球群島附近，距離遠且增強有限，暫無直接影響，但仍須觀察是否西移靠近東北部海面。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

把握好天氣，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，周日南海一帶季風低壓槽建立，水氣增多，晨間西半部及東南沿海仍有局部短暫雨，白天多晴炎熱，午後雷雨範圍擴至平地，西半部及近山地區偶有較大雨勢，大台北平地降雨機率低，但山區仍有零星雨，白天高溫持續達36度以上。

天氣風險公司說，下周一、周二低壓槽減弱北移，台灣轉南至西南風，東側太平洋有熱帶擾動發展，水氣多且不穩定。晨間西半部偶有短暫雨，白天晴到多雲，中午炎熱，局部達35至36度以上，午後雷雨範圍擴大，花東縱谷、西半部近山及大台北均有雷陣雨機會，並可能出現短延時強降雨。下周天氣不穩定，午後雷雨分布廣。

天氣風險公司表示，周日低壓槽系統持續向越南移動後減弱，成颱機率低；台灣東方熱帶擾動位於琉球群島附近，距離遠且增強有限，暫無直接影響，但仍須觀察是否西移靠近東北部海面。

風險 雷雨

延伸閱讀

今明晴朗酷熱、周日午後雷雨擴大 觀察台灣東邊熱帶擾動是否往西靠近

屏東前縣議員劉育豪罹肝癌不敵病魔過世 享年58歲

今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

楊柳「颱風尾」掃香港 南海可能再生颱 專家曝對台影響

相關新聞

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪...

好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

天氣逐漸穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今明兩天中午過後，嘉義以南地區有局部大雨。周日至下周二，...

中午小心強風！台北市區出現7級陣風 北市府說原因

台北市府上午發布強風提醒，受到較強的東風影響，今日上午台北市平地在士林區科教館站與文山區國三S016K站已測得7級陣風，...

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將...

雙低壓發展 颱風論壇指它直接侵台機率「稍低」

南海季風低壓醞釀中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，周末期間逐漸北上，下周移向越南北部到海南島間，對台灣「無...

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。