將有熱帶擾動發展 專家曝對台影響：觀察它是否西移

把握好天氣，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，周日南海一帶季風低壓槽建立，水氣增多，晨間西半部及東南沿海仍有局部短暫雨，白天多晴炎熱，午後雷雨範圍擴至平地，西半部及近山地區偶有較大雨勢，大台北平地降雨機率低，但山區仍有零星雨，白天高溫持續達36度以上。

天氣風險公司說，下周一、周二低壓槽減弱北移，台灣轉南至西南風，東側太平洋有熱帶擾動發展，水氣多且不穩定。晨間西半部偶有短暫雨，白天晴到多雲，中午炎熱，局部達35至36度以上，午後雷雨範圍擴大，花東縱谷、西半部近山及大台北均有雷陣雨機會，並可能出現短延時強降雨。下周天氣不穩定，午後雷雨分布廣。

天氣風險公司表示，周日低壓槽系統持續向越南移動後減弱，成颱機率低；台灣東方熱帶擾動位於琉球群島附近，距離遠且增強有限，暫無直接影響，但仍須觀察是否西移靠近東北部海面。