農科園區水族廳門票擬漲 115年起全票50變80元

農業部日前公告「農業科技園區管理中心觀賞水族展示廳門票收費標準修正草案」，預定115年1月1日起，調高門票收費，全票由新台幣50元漲至80元。

農業部說，為兼顧觀賞水族展示廳的水族產業推廣、生態教育等多元功能，讓營運得以永續發展，這次修正農科園區水族展示廳門票收費標準，是綜合考量評估年期的物價變動、水族環境建構、導覽及管理人力、設備維護更新、水電等營運成本，依規費法相關規定定期檢討，以合理反映實際成本，確保服務品質。

根據農業部6日公告的修正草案，115年1月1日起，農科園區水族展示廳全票由50元調高至80元；團體票由40元調高至60元；優待票由25元調高至40元。團體票適用對象為20人以上團體；優待票適用對象為在學學生及6歲以上未滿12歲兒童。年滿65歲以上長者，平日免費，假日適用優待票。

交通部觀光署觀光資訊網介紹，位於屏東縣長治鄉的農業科技園區「亞太水族中心」於2013年2月完工，水族動物展示廳展示最具代表性的淡、海水觀賞魚（蝦）類品種，包含：水晶蝦、金剛蝦、烤漆蝦、琉璃蝦、古代魚、蝴蝶魚、海葵魚、海馬、彩虹魚、七彩神仙魚、螢光魚等。

農科園區統計，水族展示廳2024年的參觀人數約13萬人次。