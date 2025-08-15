快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

農科園區水族廳門票擬漲 115年起全票50變80元

中央社／ 台北15日電

農業部日前公告「農業科技園區管理中心觀賞水族展示廳門票收費標準修正草案」，預定115年1月1日起，調高門票收費，全票由新台幣50元漲至80元。

農業部說，為兼顧觀賞水族展示廳的水族產業推廣、生態教育等多元功能，讓營運得以永續發展，這次修正農科園區水族展示廳門票收費標準，是綜合考量評估年期的物價變動、水族環境建構、導覽及管理人力、設備維護更新、水電等營運成本，依規費法相關規定定期檢討，以合理反映實際成本，確保服務品質。

根據農業部6日公告的修正草案，115年1月1日起，農科園區水族展示廳全票由50元調高至80元；團體票由40元調高至60元；優待票由25元調高至40元。團體票適用對象為20人以上團體；優待票適用對象為在學學生及6歲以上未滿12歲兒童。年滿65歲以上長者，平日免費，假日適用優待票。

交通部觀光署觀光資訊網介紹，位於屏東縣長治鄉的農業科技園區「亞太水族中心」於2013年2月完工，水族動物展示廳展示最具代表性的淡、海水觀賞魚（蝦）類品種，包含：水晶蝦、金剛蝦、烤漆蝦、琉璃蝦、古代魚、蝴蝶魚、海葵魚、海馬、彩虹魚、七彩神仙魚、螢光魚等。

農科園區統計，水族展示廳2024年的參觀人數約13萬人次。

農業部

延伸閱讀

颱風掃過六十石山金針花2成受損 花蓮縣府提報現金救助

颱風後台東農漁業災損逾20% 陳駿季允諾「全品項免現勘」申請救助

楊柳颱風農損 台東縣府與藍綠立委爭取免現勘與「全品項」補助

你的毛孩怎麼寵？「udn飼主聲音大調查」填問卷領$100購物金 萌寵好禮免費抽

相關新聞

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪...

好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

天氣逐漸穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今明兩天中午過後，嘉義以南地區有局部大雨。周日至下周二，...

中午小心強風！台北市區出現7級陣風 北市府說原因

台北市府上午發布強風提醒，受到較強的東風影響，今日上午台北市平地在士林區科教館站與文山區國三S016K站已測得7級陣風，...

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將...

雙低壓發展 颱風論壇指它直接侵台機率「稍低」

南海季風低壓醞釀中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，周末期間逐漸北上，下周移向越南北部到海南島間，對台灣「無...

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。