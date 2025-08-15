愛痠痛貼布1次貼逾6片竟解黑便休克 部桃：這成分影響胃腸道

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃肝膽腸胃科醫師提醒痠痛貼布過量，會影響健康。記者鄭國樑／攝影
60歲婦人長期肌肉痠痛，習慣買痠痛貼布及服止痛藥，有時甚至一次貼超過6片，沒想到日前竟因解黑便、低血容積休克在家中浴室昏倒。家人發現後緊急將她送衛福部桃園醫院急診，檢查確認胃潰瘍合併出血，幸好透過熱凝固治療成功止血，並配合禁食與使用質子幫浦抑制劑（PPI）治療，休養一周後順利出院。

桃園醫院肝膽腸胃科醫師黃柏諭表示，痠痛貼布是現今社會日常生活中常見的必備藥品，其主要成分水楊酸和非類固醇消炎止痛藥（NSAID）能有效減輕痠痛，不過痠痛貼布潛在風險是對胃腸道的影響，NSAID會抑制體內前列腺素的合成；前列腺素在保護胃黏膜方面扮演關鍵角色，一旦其合成受阻，胃黏膜保護力下降，便會增加胃潰瘍、胃炎甚至胃出血的風險。所有藥物都需經肝臟代謝、腎臟排出，長期過量使用止痛藥物，也會加重肝腎負擔，進而影響其正常功能。

桃園醫院護理師林鈺潔表示，解黑便屬於上腸胃道出血的警訊之一，過量使用非類固醇消炎藥可能導致胃潰瘍或炎症，長時間下來會對身體健康造成負擔。建議民眾使用貼布時勿超過建議劑量與時間，大部分痠痛貼布的藥效持續約6至8小時，不建議長時間貼在同一處，應遵循仿單建議，每次使用不超過8小時，且一天不應貼超過安全劑量，避免藥物過量吸收。

部桃表示，若因病情需要併用止痛藥與痠痛貼布，應諮詢專業醫師而非濫用止痛藥物，一旦出現吐血或解黑便等情形時應盡速就醫以免延誤病情。痠痛貼布是暫時緩解症狀的輔助工具，絕非萬靈丹，唯有正確、謹慎地使用，並尋求醫療專業協助，才能真正保障健康。

