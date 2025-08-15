台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將改裝，供成人醫療使用。對此，台大指出，近期該院健康大樓搬遷，乳癌化療室需要新的空間，經會議討論後選定兒童醫院3樓空間，這項調整不影響兒童檢驗檢查，原有裝置藝術及空間不會拆除及破壞。

台大醫院副院長高淑芬說，兒童醫院由總院支持，給予最好的醫師及空間，近期因健康大樓搬遷， 乳癌病人需要化療空間，原先考慮在兒童醫院地下室會議空間，規畫暫時化療區域。但腫瘤醫學部提出，地下室非醫療空間，不適合病人治療，經會議溝通，決議利用兒童醫院大樓3樓空間，此決議去年5月前已完成，經院長簽核。

「台大並非不重視兒童。」高淑芬強調，該院處於搬遷過渡期，不少科部都有空間調動，乳癌化療室以暫時隔間作為安排，不拆除既有設施，且該區域原先是兒童活動空間，並非檢驗檢查區域，本次調整不會拆除檢驗設備，因此也不會影響臨床作業，搬遷期間預計最快半年結束，屆時小兒部或院方有其他空間利用規劃，將進一步討論。

台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任、瑞信醫療基金會執行長呂立指出，本次調整是為了成立兒童精神科病房，因此將原先在兒醫的成人化療空間挪走，原先預計搬遷至隔壁的健康大樓，但目前尚未完工，需要暫時替代空間，將兒童醫院3樓等候區，暫時圍成成人化療空間，等候區的「瑞信兒童天地」遊戲室，則完全不會被破壞。

呂立指出，待健康大樓完工以後，乳癌化療區就會搬遷，同時會將公共藝術及畫作完全復原；他在17年前，與瑞信兒童醫療基金會，共同規畫台大兒童醫院8大遊戲空間規劃與設計，這是重要台灣兒童友善環境空間的建置里程碑，也是讓台大兒童醫院的環境與空間能有國際級水準的重要設施。