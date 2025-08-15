快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規劃，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將改裝，供成人醫療使用。本報資料照片
一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規劃，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將改裝，供成人醫療使用。本報資料照片

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將改裝，供成人醫療使用。對此，台大指出，近期該院健康大樓搬遷，乳癌化療室需要新的空間，經會議討論後選定兒童醫院3樓空間，這項調整不影響兒童檢驗檢查，原有裝置藝術及空間不會拆除及破壞。

台大醫院副院長高淑芬說，兒童醫院由總院支持，給予最好的醫師及空間，近期因健康大樓搬遷， 乳癌病人需要化療空間，原先考慮在兒童醫院地下室會議空間，規畫暫時化療區域。但腫瘤醫學部提出，地下室非醫療空間，不適合病人治療，經會議溝通，決議利用兒童醫院大樓3樓空間，此決議去年5月前已完成，經院長簽核。

「台大並非不重視兒童。」高淑芬強調，該院處於搬遷過渡期，不少科部都有空間調動，乳癌化療室以暫時隔間作為安排，不拆除既有設施，且該區域原先是兒童活動空間，並非檢驗檢查區域，本次調整不會拆除檢驗設備，因此也不會影響臨床作業，搬遷期間預計最快半年結束，屆時小兒部或院方有其他空間利用規劃，將進一步討論。

台大醫院小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任、瑞信醫療基金會執行長呂立指出，本次調整是為了成立兒童精神科病房，因此將原先在兒醫的成人化療空間挪走，原先預計搬遷至隔壁的健康大樓，但目前尚未完工，需要暫時替代空間，將兒童醫院3樓等候區，暫時圍成成人化療空間，等候區的「瑞信兒童天地」遊戲室，則完全不會被破壞。

呂立指出，待健康大樓完工以後，乳癌化療區就會搬遷，同時會將公共藝術及畫作完全復原；他在17年前，與瑞信兒童醫療基金會，共同規畫台大兒童醫院8大遊戲空間規劃與設計，這是重要台灣兒童友善環境空間的建置里程碑，也是讓台大兒童醫院的環境與空間能有國際級水準的重要設施。

醫師 乳癌 台大醫院

延伸閱讀

彰檢、法院前公共裝置藝術有深意 隱藏版打卡景點

血癌治療有後盾 新北亞東醫院中西醫合擊助抗癌

小彤熬過胰臟癌12次化療 學太極甩後遺症一覺到天亮

沈玉琳發文還原就醫始末 進行高強度化療及標靶治療

相關新聞

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪...

好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

天氣逐漸穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今明兩天中午過後，嘉義以南地區有局部大雨。周日至下周二，...

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將...

雙低壓發展 颱風論壇指它直接侵台機率「稍低」

南海季風低壓醞釀中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，周末期間逐漸北上，下周移向越南北部到海南島間，對台灣「無...

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

今明晴朗酷熱、周日午後雷雨擴大 觀察台灣東邊熱帶擾動是否往西靠近

今明兩天太平洋高壓外圍偏東風影響，各地晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。