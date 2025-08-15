快訊

告別「處女膜」 婦團正名為「陰道前膜」籲禁止修復術打破處女情結

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣女人連線與立委林淑芬辦公室今共同記者會，強調已將「處女膜」正名成「陰道前膜」，「惡露」應為「產後排出物」，不應使用帶性別歧視意涵的用語，圖左為台灣女人連線常務理事黃淑英、右為立委林淑芬。記者李青縈／攝影
台灣女人連線與立委林淑芬辦公室今共同記者會，強調已將「處女膜」正名成「陰道前膜」，「惡露」應為「產後排出物」，不應使用帶性別歧視意涵的用語，圖左為台灣女人連線常務理事黃淑英、右為立委林淑芬。記者李青縈／攝影

打破處女情結！台灣女人連線與立委林淑芬辦公室今天呼籲，目前已經將「處女膜」正名成「陰道前膜」，「惡露」應為「產後排出物」，回歸身體器官解剖組織，不應該使用帶有性別歧視意涵的用語，並要求政府禁止「處女膜修復術」。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，日前衛福部已正式函文醫師公會、婦產科醫學會，教育部《國語辭典》修訂後，加入性別觀點的提醒，並且說明更正名詞。衛福部健保署醫管組參議黃佩珊也說，健保署去年已經在五處修正用語完成正名程序。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，「處女膜」存在與性行為沒有絕對關係，有可能因為內診、使用棉條、運動等因素讓陰道前膜破損。他接生超過3萬次，遇過產婦因「處女膜」閉鎖不全，雖然有月經但男性性器官無法進入，但透過體外射精懷孕，「這樣還算處女嗎？」，不應該因名稱產生歧視，樂見正名運動。

林淑芬說，「處女膜」正名成「陰道前膜」是對女性反歧視的一大進展，封建時代的性別不平等文化體制，把女性價值中以「處女」作為重點，造成現在的禁錮跟汙名。現在社會主張「我的身體我作主」，卻受到美貌、處女情結影響，相當矛盾。她強調，女性的價值不應該以「是否沒有性經驗」為判斷，會持續推動改革。

「為何『處女膜』三個字就會傷害女人？」，女人連線秘書長陳淑芳則說，「處女膜修復」就是最好案例，手術目的是要營造「落紅」假象，沒有醫療必要性，也無法保證一定會落紅，背後潛在的事男性控制女性的文化與性別暴力。

陳淑芳說，對比部分穆斯林國家因為宗教考量有此需求，台灣沒有宗教壓力卻仍有這類手術，背後常是醫美診所以「販賣焦慮與羞恥」吸引顧客，雖包裝為個人選擇，實則涉及性別壓迫與商業利益。她舉例廣告詞如「一個決定換來一輩子的信任」、「找回初夜尊嚴」等。

衛福部醫事司長劉越萍表示，衛福部支持正名，將研議是否禁止「處女膜修復術」，醫界內部仍有不同意見，會去跟專業醫學會討論也跟民眾溝通，一年內凝聚共識回應社會大眾。

黃建霈強調，所有醫療手術都要評估必要性，例如陰道裂傷必須要修復，「陰道前膜」在嬰幼兒時期可以提供細菌等進入身體的簡易屏障，但實際醫學價值不大，不應該把用錯誤名稱，讓「處女膜修復」作為牟利手段。

