影／27歲女不知心臟嚴重衰竭 深入檢查揪出家族病史及時找回健康

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院心臟內科陳裕峰主任解說治療心臟衰竭方法。圖／員榮提供
彰化縣李姓女子去年健檢時被檢出心臟擴大，被轉介進一步檢查發現心室射出分率39%，未達正常射出分率60%，追查才知她有甲狀腺家族病史，經10個月按時服藥治療，心室射出分率回升到59%算是及格，重返正常生活。

27歲李女是粉領族，平時沒不適感覺，只是活動後略喘，今年初接受健檢被檢出心臟擴大，轉往員榮醫療體系員榮醫院心臟內科就診，檢查左心室射出分率39%，一般人至少50%以上，正常應該達到60%以上，李女臟收縮功能很差，因年輕又沒其它疾病，平常沒喘或胸悶等典型症狀，但39%符合心臟衰竭定義。

員榮醫院心臟內科醫師陳裕峰今指出，李女的心臟超音波顯示瓣膜逆流較嚴重，也就是心臟肌肉增厚，幸運的是拍X光片發現心臟擴大，隨即就醫。若沒治療恐心臟功能持續惡化，導致心悸、呼吸困難、運動不耐受等症狀，嚴重時發生致命性的心律不整，可能猝死。

陳裕峰表示，李女甲狀腺功能亢進，甲狀腺激素分泌過多使身體新陳代謝加速，心跳也加快增強收縮，長期下來可能造成心臟負擔過重，進而導致心臟肥大甚至心臟衰竭，如果甲狀腺功能亢進沒及時控制可能引發心臟衰竭。

心臟衰竭患者找出病因，除了服藥，也能借由EECP（體外反搏治療）治療，陳裕峰說，這種方式無侵入性、無須手術、無須住院，病人在門診時躺在治療床上，穿壓力褲讓氣囊套配合心跳擠壓下肢，靠機械作用提高主動脈舒張壓，在不增加心臟負荷的情況下，改善心肌代謝與功能，增加心臟血流的作用。

李姓女子的心臟功功能差時較大（左），經10個月治療功能好轉，大小變得正常一點（右）。圖／員榮提供，記者簡慧珍合成兩圖
