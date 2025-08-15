快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
大會今天凌晨再發布新版條文草案，此修訂版能否化解分歧，將在今天會議再度交鋒。記者曾原信／攝影
大會今天凌晨再發布新版條文草案，此修訂版能否化解分歧，將在今天會議再度交鋒。記者曾原信／攝影

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）昨深夜宣布延會，將繼續磋商。

15日凌晨出爐的修訂版草案雖未恢復獨立的減產條文，但在第4條「塑膠產品」中回填了部分源頭控制內容；而同樣引起關注的化學品規範與禁用淘汰清單也重回條文之中。此修訂版能否化解分歧、獲得各方接受，將在今天會議再度交鋒。

比較兩版差異，13日版第4條僅要求各國管制特定高風險塑膠產品的製造、出口或進口，範圍主要涵蓋難以回收、再利用，或含有意圖添加微塑膠的產品，並未涉及生產總量削減，也未觸及消費端限制。

15 日修訂版則將措辭擴大為「減少（reduce）、在可行時淘汰（phase-out）、或禁止生產與消費（not allow the production and consumption）」該類產品，並在法律義務程度上保留括號選項，意味著未來仍需政治磋商決定採建議性或強制性規範。

此外，在塑膠化學品添加部分，13 日版第4條僅將「含有意圖添加的微塑膠」列為管制條件之一；15日版則將範圍擴大至「對人類健康或環境造成不可接受的風險」和「含有對人類健康或環境有害的化學物質」等具體準則，同時也恢復附錄列管的禁用清單條文。

「全球塑膠公約」原訂14日晚間閉幕，但13日版草案刪除減產條文後引爆各國與公民團體激烈反彈。經一整天閉門協商仍陷僵局，全體大會延至昨晚11時30分才召開，主席瓦迪維索僅表示新版草案仍在修訂中，不到1分鐘便宣布休會，本屆會期確定延長。

風險 法律 公民團體

延伸閱讀

塑膠公約難產！刪「減產」條文引多國反彈 延至15日再議

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

塑膠公約閉幕前夕聚焦減產條文 主席團喊話「周五醒來值得慶祝」

相關新聞

塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪...

好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

天氣逐漸穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今明兩天中午過後，嘉義以南地區有局部大雨。周日至下周二，...

台大兒醫候診室挪作成人化療區？ 院方：過渡安排 原裝置藝術不會拆除

一名台大醫師在臉書發文指出，台大兒童醫院3樓生理檢查區，由瑞信兒童基金會贊助規畫，設有舒適等候空間與方便動線，但近期即將...

雙低壓發展 颱風論壇指它直接侵台機率「稍低」

南海季風低壓醞釀中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，周末期間逐漸北上，下周移向越南北部到海南島間，對台灣「無...

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

今明晴朗酷熱、周日午後雷雨擴大 觀察台灣東邊熱帶擾動是否往西靠近

今明兩天太平洋高壓外圍偏東風影響，各地晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。