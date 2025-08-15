塑膠公約「減產」條文回歸 談判延長至今天再戰

原訂昨日落幕的《全球塑膠公約》最終談判，因主席於13日公布的新版草案刪除「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈。大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）昨深夜宣布延會，將繼續磋商。

15日凌晨出爐的修訂版草案雖未恢復獨立的減產條文，但在第4條「塑膠產品」中回填了部分源頭控制內容；而同樣引起關注的化學品規範與禁用淘汰清單也重回條文之中。此修訂版能否化解分歧、獲得各方接受，將在今天會議再度交鋒。

比較兩版差異，13日版第4條僅要求各國管制特定高風險塑膠產品的製造、出口或進口，範圍主要涵蓋難以回收、再利用，或含有意圖添加微塑膠的產品，並未涉及生產總量削減，也未觸及消費端限制。

15 日修訂版則將措辭擴大為「減少（reduce）、在可行時淘汰（phase-out）、或禁止生產與消費（not allow the production and consumption）」該類產品，並在法律義務程度上保留括號選項，意味著未來仍需政治磋商決定採建議性或強制性規範。

此外，在塑膠化學品添加部分，13 日版第4條僅將「含有意圖添加的微塑膠」列為管制條件之一；15日版則將範圍擴大至「對人類健康或環境造成不可接受的風險」和「含有對人類健康或環境有害的化學物質」等具體準則，同時也恢復附錄列管的禁用清單條文。

「全球塑膠公約」原訂14日晚間閉幕，但13日版草案刪除減產條文後引爆各國與公民團體激烈反彈。經一整天閉門協商仍陷僵局，全體大會延至昨晚11時30分才召開，主席瓦迪維索僅表示新版草案仍在修訂中，不到1分鐘便宣布休會，本屆會期確定延長。