好熱！ 新竹以北今明飆37度極端高溫 周日起南部留意短延時豪雨

天氣逐漸穩定，不過，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今明兩天中午過後，嘉義以南地區有局部大雨。周日至下周二，午後雷陣雨範圍可能會比較廣一些，留意西半部地區和各地山區會有局部大雨，南部地區可能會有短延時豪雨的情形。最近氣溫偏高，外出做好防曬，避免熱傷害；周日之前新竹以北氣溫偏高，有局部37度左右或以上的高溫，提醒要特別留意。

李孟軒表示，今天剩下東半部有局部短暫陣雨，中午過後中南部地區有些局部雷陣雨。今天、明天的天氣類似、穩定一些，周日之後隨著南方雲系北移，水氣增加；中午過後降雨範圍擴展，降雨強度可能偏強一些。

目前台灣上空雲量偏少，多雲到晴天氣為主。李孟軒表示，清晨的時候，東南部和恆春半島有一些雲系移入，造成較為明顯的雨勢。南海一直向東延伸至菲律賓東方海面，有一些熱帶雲系消消長長，目前還沒有比較明顯的低壓組織情形。

未來天氣發展，李孟軒表示，高壓中心偏北、在日韓一帶，台灣附近吹偏東風的環境，迎風面在東半部還是有一些降雨情形。目前東風偏強，北部有些東風的沉降影響，氣溫偏高。明天天氣類似，留意從南海至菲律賓東方海面，相對是一個低壓帶的區域；明天可能在南海有一個低壓可能有所發展的情形。

李孟軒表示，周日開始，南方雲系北上的關係，迎風面的屏東、東南部有局部短暫陣雨發生，午後雷陣雨的強度有增強趨勢。下周一、下周二都會有南方雲系斷斷續續上來，造成間歇性降雨，但是比較明顯的雨勢偏向中午過後。下周三之後，隨著太平洋高壓向西伸展過來，整體上台灣的天氣又會比較穩定，多雲到晴為主，中午過後還是會有一些局部雷陣雨的發展。

未來1周降雨趨勢，李孟軒表示，天氣大致上分為3個階段，今明兩天偏東風的環境，東半部、恆春半島、東北角一帶有局部短暫陣雨；中午過後在南投和雲林以南地區，以及台中以北近山區的平地和東半部的山區，可能會有局部雷陣雨；嘉義以南留意可能會有局部短延時大雨發生。

李孟軒表示，周日到下周二，南方雲系北移的關係，造成迎風面的屏東和東南部地區，有間歇性雨勢；中午過後雷陣雨範圍比較廣，雨勢也有比較大的現象，中午過後西半部地區和各地山區可能會有局部性大雨，尤其南部地區可能會有短延時豪雨發生機率。下周三之後，隨著太平洋高壓逐漸影響到台灣天氣，大致上天氣比較穩定，但是中午過後還是會有一些雷陣雨發展。

溫度趨勢，李孟軒表示，高溫偏高，西半部高溫普遍有33度以上，東半部、離島的氣溫也有31至33度。今天比較需要留意是高溫的區域，新竹以北地區可能會有局部36、37度以上高溫，桃園地區可能會有大範圍高溫現象；中部和南部比較內陸的地方，可能會有36度或是以上的高溫。