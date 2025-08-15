「蘿蔔腿才是好腿」 醫讚：肌肉結實是健康關鍵、手術恢復力強

許多女性擔心自己有「蘿蔔腿」，覺得不夠修長不好看，甚至感到自卑。但林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦醫師卻指出，「蘿蔔腿才是好腿」，因為它代表小腿肌肉結實，對健康、手術及老年生活都有極大益處。在他的眼中，結實的小腿不只是外觀，更是人體健康的重要指標。

侯鎮邦在臉書粉專分享，臨床經驗顯示，小腿肌肉狀況好壞，對病患在重大手術中的表現與預後關係密切，因此他在病人住院開刀前，一定會特別觀察病人的小腿。日前一名實習醫師問侯鎮邦為什麼這麼重視小腿，他解釋，小腿是人體的「蛋白質觀測站」，結實的小腿代表肌肉量充足、耐力佳，也意味著恢復能力強。

肌肉對人體的功能不只是支撐走路與活動，更是免疫系統的重要後勤資源。肌肉足夠，代表體內蛋白質充足，能夠提供術後修復的能量與資源；反之，如果肌肉量低，尤其患有肌少症者，免疫力下降，手術後容易出現傷口癒合慢、感染、甚至呼吸衰竭等併發症，導致住院時間延長、復原困難。

「小腿結實就是手術的本錢，小腿鬆垮無力，就代表本錢不夠。」侯鎮邦表示，觀察小腿是醫師用最簡單的方法來評估患者術後的恢復能力。這也說明為什麼一些看似健康但肌肉量不足的患者，在手術後容易出現各種問題。

他也提醒民眾，想養出健康又結實的「蘿蔔腿」並不難，只要掌握「多動、多練、多補」三大原則。日常生活中可以透過快走、爬樓梯、深蹲等方式訓練小腿肌肉；飲食方面則要多攝取高蛋白食物，例如魚、肉、蛋、豆類與奶製品，這些都是肌肉生成的好原料。

侯鎮邦強調，平常就該累積「肌肉資本」，不只是在手術時有幫助，平時走路更穩，到了年紀大時也比較不容易跌倒、失能，還能維持良好的生活自理能力。他鼓勵大家別再因為有「蘿蔔腿」而感到羞愧，反而應該為此感到驕傲，因為在外科醫師的眼中，這樣的小腿才是真正的健康象徵。