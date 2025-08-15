農曆7月普渡貨運需求大 高公局籲駕駛行駛國道採防禦作為

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
小車遇大車的防禦駕駛作為。圖／高公局提供
時序已進入農曆6月下半月，因應農曆7月中元普渡祭拜需求，路上之貨運需求也隨之增加。交通部高公局提醒，由於大型車因體積大、重量重，車輛操作不若小型車靈活，相同車速下也需要更長的煞車距離。高公局提醒駕駛人，於國道行駛時，要有預判突發事件之心理準備，並儘量與大車保持適當之安全距離。

高公局呼籲小型車駕駛，行駛高速公路如遇到大型車時，可採取下列防禦作為來因應，包括避免行駛於兩輛大型車之間：若遇到此情況，應注意與前後車輛保持適當距離，並儘速變換車道離開大型車；如因車流量大暫時無法避開，可開啟危險警告燈提醒後方大型車保持車距。後方有大型車緊跟時，可加速拉大車距或變換至其他車道以降低被追撞的風險。前方有大型車時，由於視線容易被遮擋，應保持較長的跟車車距，爭取足夠反應時間以應對突發情況。

