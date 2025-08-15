助美容、穩血壓…龍眼一天吃幾顆好？營養師：2種人注意攝取量
甜甜的龍眼，一吃就停不下來？營養師高敏敏提醒，不論是新鮮龍眼還是龍眼乾，含鉀量都不低，吃太多反而會增加身體負擔，尤其腎臟患者與需限制鉀攝取的人，更要注意攝取量。
高敏敏昨（14日）在臉書「高敏敏 營養師」發文分享水果知識，指出龍眼的每日攝取量可抓「新鮮龍眼約11至12顆」、「龍眼乾約10粒」，若選擇龍眼乾，最好選帶殼款式，保存較佳，也不會額外添加糖分。
高敏敏指出，龍眼雖然高鉀，但營養價值不少，包括：維生素C豐富，可幫助膠原蛋白生成、養顏美容；與鐵質一起攝取，有助預防貧血；含有膳食纖維，可促進排便順暢、提升飽足感；富含多酚與類黃酮，具抗氧化力；鉀含量高，有助血壓穩定與代謝水分。
不過，高敏敏也提醒，一旦將龍眼曬成乾，熱量、碳水化合物與鉀含量都會升高，即使是天然水果乾，也不能無限量食用。「可以適量加入甜品、點心中增加香氣，但日常還是建議趁新鮮吃、份量要控制，最剛好。」根據圖表可見，100克的新鮮龍眼，熱量僅72kcal，但100克帶殼龍眼乾，熱量卻高達274kcal，足足超過新鮮龍眼的3倍以上。
她補充，龍眼盛產期正值夏季，當季食用營養最佳、甜度也最高，「聰明吃對份量，才能吃得健康又美味。」
