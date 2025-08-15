長皮蛇不能吃雞蛋？醫師駁斥帶狀皰疹傳言 不僅是單純皮膚病

門診中時常有「長皮蛇不能吃雞蛋」（民間傳言蛇吞蛋之後會更大隻）的民間迷思，但皮膚科醫師何英右澄清指出，帶狀皰疹與飲食並無直接關聯，「帶狀皰疹不是單純的皮膚病，而是一場免疫與神經的硬仗。」並強調帶狀疱疹不只是老年人的專利，但臨床上的年輕患者不勝少數。

一名男子側腹反覆疼痛掛號泌尿科，檢查卻顯示一切正常。沒想到3天後，側腹皮膚陸續冒出紅疹與水泡，痛到難以入眠，由於出現皮膚症狀，患者轉至光田綜合醫院皮膚科，經診斷為「帶狀皰疹」（俗稱皮蛇），初期往往只有疼痛或灼熱感，數日後才會長出紅疹與水泡，以這位患者為例，就是因側腹部神經分布位置，導致痛感像泌尿系統不適，才會先跑去泌尿科。

何英右指出，帶狀皰疹患者大多因小時候曾得過水痘，病毒潛藏在神經節內，當免疫力下降時再次復發，一開始只是皮膚出現紅疹，隨後起水泡，不少民眾認為帶狀疱疹是老年人的專利，其實目前發病年齡已有下降趨勢，雖然年輕人免疫力通常較佳，但若長期熬夜、壓力過大、作息不規律，都是引發帶狀皰疹病毒的高風險因子。，即使沒有得過水痘者，也可能因免疫力低下而被病毒攻擊。

醫師提醒，若感染位置在臉部，可能侵犯眼睛造成角膜炎、視力受損甚至失明，或引起顏面神經麻痺；若病毒侵犯頭部，病毒還可能影響腦膜，引發腦膜炎、腦炎、中風等併發症。因此，若出現不明原因的單側劇痛、灼熱感或紅疹，應盡快就醫，否則後遺症可能會纏身數月甚至數年。