高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯示，今起至9月中旬，台灣降雨整體仍以偏少的機率較高，9月上旬及9月下旬，南海至菲律賓一帶降雨偏多。

至於近期還有颱風生成機會？賈新興表示，有利颱風生成環境暫歇息，25日至9月8日環境稍有利颱風的生成，9月16日起10月底，整體環境對颱風生成有利。

天氣趨勢，明天至周日，台東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，明天午後各地山區及高屏有零星短暫陣雨。 周日，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周一至下周二，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周三，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南及花東有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周四，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，午後各地有零星短暫陣雨。下周六至24日，午後各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。