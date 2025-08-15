快訊

女子賣場撿到2000元紅包 「忘了交給警方」法官判罰9000元

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨。本報資料照片
太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨。本報資料照片

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯示，今起至9月中旬，台灣降雨整體仍以偏少的機率較高，9月上旬及9月下旬，南海至菲律賓一帶降雨偏多。

至於近期還有颱風生成機會？賈新興表示，有利颱風生成環境暫歇息，25日至9月8日環境稍有利颱風的生成，9月16日起10月底，整體環境對颱風生成有利。

天氣趨勢，明天至周日，台東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，明天午後各地山區及高屏有零星短暫陣雨。 周日，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周一至下周二，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周三，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南及花東有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周四，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，午後各地有零星短暫陣雨。下周六至24日，午後各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

延伸閱讀

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳恐登陸台東成功至大武 賈新興：明晚嘉義布袋至台南佳里一帶出海

賈新興：各國路徑估楊柳颱風登陸東台灣 明凌晨2時發海警上午11時陸警

楊柳颱風最新各國預測路徑曝 賈新興：走向決定它的命運

相關新聞

今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：有利颱風生成環境暫歇息

太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「H...

今明晴朗酷熱、周日午後雷雨擴大 觀察台灣東邊熱帶擾動是否往西靠近

今明兩天太平洋高壓外圍偏東風影響，各地晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受...

塑膠公約難產！刪「減產」條文引多國反彈 延至15日再議

「全球塑膠公約」最終談判原訂14日晚間閉幕，但新版草案突刪「塑膠減產」條文，引發各國與公民團體激烈反彈。經一整天閉門協商...

高溫炎熱上看35度、紫外線達危險等級 周日起水氣再增

今天各地大多晴朗炎熱，不過，中央氣象署表示，偏東風帶來些水氣，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時仍有局部短暫陣雨，...

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

「究竟怎樣算得上很會吃？」有「小吃教主」頭銜的作家舒國治說，身邊常有朋友，遇到吃東西那當兒，往往道出教人驚喜見解，這時我們心想：「啊，這人會吃！」在他眼中這些「會吃」的高手，究竟有怎樣的標準，舒國治娓娓道來8點他的觀察，與聯合報數位版讀者分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。