今明晴朗酷熱、周日午後雷雨擴大 觀察台灣東邊熱帶擾動是否往西靠近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣穩定，因雲量偏少，白天高溫將明顯，且體感溫度炎熱，大台北地區及西半部內陸地區受東風沉降作用影響，有36度或以上高溫出現。本報資料照片
今明兩天太平洋高壓外圍偏東風影響，各地晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，迎風面東北角、東半部及恆春半島在晨間受海上對流移入影響，局部有短暫陣雨。午後受熱力作用，近山地區易有短暫雨或雷雨發生，今明兩天午後雷雨較集中於山區，午後建議不要往山區活動。

各地天氣穩定，藍天白雲、陽光露臉，薛皓天表示，因雲量偏少，白天高溫將明顯，且體感溫度炎熱，大台北地區及西半部內陸地區受東風沉降作用影響，有36度或以上高溫出現，做好防曬、防中暑，多補充水分，適時的休息，以免中暑、熱衰竭。

薛皓天表示，周日季風低壓槽在南海一代建立，台灣受南方水氣移入，環境水氣增多、稍轉不穩定，晨間西半部及東南部沿海仍有局部短暫雨，白天期間各地維持晴朗炎熱天氣。

午後受熱力作用，雷雨區將稍往平地擴散，薛皓天表示，西半部及近山地區有陣雨或雷雨，並伴隨偶有較大雨勢發生，大台北地區較無明顯降雨訊號，山區仍有零星雨機會。白天期間仍需多注意有36度或以上高溫。

薛皓天表示，下周一、下周二季風低壓槽影響越南附近後將減弱北移，台灣轉偏南到西南風環境，東側太平洋面上有熱帶擾動發展，造成整體水氣多、不穩定的環境，晨間西半部仍有零星短暫雨機會，白天期間各地為晴到多雲時晴天氣，中午時段氣溫炎熱，局部有35至36度或以上高溫。

午後受熱力作用，易有陣雨或雷雨發生，薛皓天表示，且降雨範圍更廣，預報顯示大台北地區及花東縱谷、西半部近山地區有雷陣雨發生，大雷雨通常伴隨較大雨勢，易有短延時強降雨發生。

下周算是環境較不穩定的1周，薛皓天表示，影響系統變化快，水氣多，造成午後雷雨區較廣，各地都有午後雷陣雨機會。

另外，薛皓天表示，周日的季風低壓槽，目前槽內系統看起來沒有明顯增強，且持續往越南移動後並減弱，成颱或熱帶性低氣壓機會低。

薛皓天表示，還有台灣東邊的熱帶擾動，預估發展位置在琉球群島附近，距離台灣甚遠，要影響機會低。需觀察的是否有往西靠近東北部海面機會，不過強度增強有限，預估以熱帶擾動通過，暫對台灣無直接影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 大雷雨

