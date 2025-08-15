快訊

小心燙傷！夏季車內高溫如烤箱 專家教3步驟「快速降溫20度」

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季車內炎熱高溫，要特別注意中暑，避免燙傷。圖/ingimage
夏季車內炎熱高溫，要特別注意中暑，避免燙傷。圖/ingimage

盛夏時節若車子停在戶外，一上車就像走進「大烤箱」。綜合日媒福島TVFNN的報導，日本汽車聯盟（JAF）的實驗指出，若汽車在高溫炎熱的天氣下沒有任何遮陽措施，停放約1小時後，車內溫度可飆至50度，而儀表板附近更可能接近70度。這樣的高溫不僅令人難以忍受，還可能造成中暑甚至燙傷，尤其對孩童與寵物更是具有危險性。

JAF建議，想在最短時間內讓車內降溫，可使用「開窗、行駛、室內循環」三步驟：

1. 啟動引擎後，打開所有車窗，冷氣調至最強並設定為帶入外部空氣，快速排出熱氣。

2. 開車行駛一小段路，使車內空氣流通並帶走累積的熱氣。

3. 當體感溫度明顯下降後，立即關上車窗，切換至車內空氣循環，持續降溫。

JAF測試發現，此方法可在1分鐘內降低最多20℃，比單純依靠冷氣運轉快上近一倍。除了這個技巧，還可透過反覆開關車門散出熱氣，或使用冷卻噴霧加速降溫。

由於車內高溫多來自陽光直射，在擋風玻璃與車窗使用遮陽板，可有效減緩溫度上升速度。JAF提醒，切勿因擔心耗油而過度節制使用冷氣，應將自身安全與健康放在第一位。此外，長途行駛前務必檢查輪胎、電瓶等狀況，確保行車安全。隨著炎夏持續高溫，駕駛人在上車前若能採取正確降溫措施，不僅能提升舒適度，也能避免因高溫產生的危險。

