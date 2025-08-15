塑膠公約難產！刪「減產」條文引多國反彈 延至15日再議

「全球塑膠公約」最終談判原訂14日晚間閉幕，但新版草案突刪「塑膠減產」條文，引發各國與公民團體激烈反彈。經一整天閉門協商仍陷僵局，全體大會延至深夜才召開，大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）上台僅表示新版草案仍在修訂，不到一分鐘便宣布休會，將延至15日再開，也就是會議期間確定延長。

「全球塑膠公約」最終談判（INC-5.2）於本月5日至14日在日內瓦聯合國萬國宮舉行。會議倒數前夕，13日臨時召開會員大會並公布新版草案，將歷屆爭議最激烈的第六條「塑膠減產」整筆刪除；第三條「塑膠產品」亦未納入化學物質規範，並刪除附錄禁用清單，引發多國強烈不滿。

為化解反彈，談判最後一天，大會整日密集磋商，包括代表國高層與「志同道合國家聯盟」的多場閉門會議，導致閉幕會議延至深夜才召開。瓦迪維索上台時僅表示「修訂文本草案的磋商仍在進行，現在休會，明早復會，時間另行通知」，讓台下與會者錯愕不已。

而在場外，各方也加緊行動。昨晚全體會議前，成員國、科學家與公民團體齊聲召開記者會，呼籲拒絕新版公約，並強調「必須採取雄心勃勃的行動，保護人類與地球」。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦在社群發文表示，「全球塑膠公約」是改變現況的契機，但聯合國提交的文本缺乏企圖心，呼籲日內瓦的各國通過能反映環境與健康危機緊迫性的條約文本。

回顧本屆談判進程，自5日開幕以來，大會即分為4個小組，就不同條文內容展開討論。聯合國於8日召開中場會員大會，盤點各小組磋商結果，發現條文中尚無共識的括號數量從300多個暴增至1488個，頁數也由原本的22頁增至34頁，顯示分歧不減反增。會議倒數前夕，13日大會臨時召開會員大會並公布最新主席條文草案，將備受關注的第六條「塑膠減產」條文刪除，引發多國激烈反彈。

