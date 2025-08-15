高溫炎熱上看35度、紫外線達危險等級 周日起水氣再增
今天各地大多晴朗炎熱，不過，中央氣象署表示，偏東風帶來些水氣，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時仍有局部短暫陣雨，而午後在苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。整體降雨範圍較小、也較短暫。
氣溫方面，今天東半部高溫約30至32度，西半部普遍33至35度，北部局部及南部近山區溫度會再更高一些，感受高溫炎熱，近中午前後紫外線偏強，甚至來到危險等級，外出做好防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖為晴時多雲；澎湖氣溫26至32度，金門氣溫26至33度，馬祖氣溫27至31度。
明天太平洋高壓勢力較強，環境吹偏東風，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
周日至下周二南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯。
下周三、下周四水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。
下周五至24日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
