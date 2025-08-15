老鷹誤闖台鐵區間車獲救後放飛 網友打趣：解除契約

台鐵第1141次區間車昨天行駛至基隆百福站時，有蜂鷹誤闖第9節車廂「搭便車」，引起旅客騷動，車長獲報後將蜂鷹救起，待列車行駛至汐止站時帶下車。汐止站的站員確認蜂鷹無傷後，在月台放飛。台鐵臉書粉專「國營臺灣鐵路股份有限公司」分享這起溫馨小故事，小編寫下「牠沒有票，但我們的服務一樣到位」。

「本日乘客VIP」，台鐵粉專表示，昨天第1141次列車上，出現了1位空中貴賓，是幼幼班老鷹。確認老鷹的安全之後，車長用袋子輕柔地將牠包起，到汐止站後由站員在月台安全放飛，讓牠回到藍天的懷抱。期許意外的嬌客「好好長大飛高高」。

台鐵呼籲旅客，如果列車上發現危險動物，立刻通知車長或撥打客服專線0800-765-888（限市話）、02-2191-0096（市話、手機），「讓我們一起守護大家與牠們的安全」。

網友留言表示，「講那麼多，還不是一樣將這隻老鷹解除契約了」、「牠沒買票，契約沒成立。還沒有罰牠錢耶」、「牠未滿6歲和115公分，可免費不用買票」、「跟牠要車票，牠可能抓10隻死老鼠來抵」、「感謝乘客提供帆布袋，讓女車長勇敢抱住，也謝謝老鷹手下留情」、「鐵道迷」、「牠累了，不想努力飛」、「這位旅客很雕喔」、「超過55公分的大型鳥類是不可以上車的！而且牠沒有票，趕下車剛好而已」、「謝謝台鐵友善對待小動物」、「可愛小蜂鷹，羨慕乘客可以近距離目睹」。

