今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑；北部24至38度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。

但水氣仍多，吳德榮表示，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，清晨東半部偶有零星降雨的機率。

他說，下周一至下周四太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間偶有零星降雨的機率；各地大多晴時多雲，氣溫微降、仍悶熱。

近期是否還有颱風生成機會？ 吳德榮表示，未來兩三天南海有熱帶擾動醞釀，是否成颱待觀察；歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆為偏西北往海南島方向進行，即使成颱，侵台機率不高。

此外，吳德榮說，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離，無影響。不過，模式有不確定性，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 南海有熱帶擾動醞釀，歐洲模式歐洲模式（左圖，取自tropial tidbits）及美國模式（右圖，取自tropial tidbits）模擬，皆偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄

商品推薦