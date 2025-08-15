聽新聞
0:00 / 0:00
今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑；北部24至38度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。
但水氣仍多，吳德榮表示，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，清晨東半部偶有零星降雨的機率。
他說，下周一至下周四太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間偶有零星降雨的機率；各地大多晴時多雲，氣溫微降、仍悶熱。
近期是否還有颱風生成機會？ 吳德榮表示，未來兩三天南海有熱帶擾動醞釀，是否成颱待觀察；歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆為偏西北往海南島方向進行，即使成颱，侵台機率不高。
此外，吳德榮說，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離，無影響。不過，模式有不確定性，且將持續調整，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言