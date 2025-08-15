快訊

雙普會明登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

聽新聞
0:00 / 0:00

今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑；北部24至38度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。

但水氣仍多，吳德榮表示，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，清晨東半部偶有零星降雨的機率。

他說，下周一至下周四太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間偶有零星降雨的機率；各地大多晴時多雲，氣溫微降、仍悶熱。

近期是否還有颱風生成機會？ 吳德榮表示，未來兩三天南海有熱帶擾動醞釀，是否成颱待觀察；歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆為偏西北往海南島方向進行，即使成颱，侵台機率不高。

此外，吳德榮說，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離，無影響。不過，模式有不確定性，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南海有熱帶擾動醞釀，歐洲模式歐洲模式（左圖，取自tropial tidbits）及美國模式（右圖，取自tropial tidbits）模擬，皆偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄
南海有熱帶擾動醞釀，歐洲模式歐洲模式（左圖，取自tropial tidbits）及美國模式（右圖，取自tropial tidbits）模擬，皆偏西北往海南島方向進行。此外，台灣東南方有另1熱帶擾動醞釀，偏北遠離。圖／取自「洩天機教室」專欄

氣溫 吳德榮 氣象署

延伸閱讀

擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強

中颱楊柳今晨海警 吳德榮：明午登陸台東 東、南部慎防致災雨

楊柳颱風路徑南移恐花東登陸 吳德榮：周三風雨最劇烈

相關新聞

今起晴朗酷熱 吳德榮：南海和台灣東南方有熱帶擾動醞釀 關注是否成颱

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

今閉幕 全球塑膠公約談判陷僵局

「全球塑膠公約」第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）昨進入最後一天議程。由於前天公布新版主席文本草案突刪的「塑...

失智照護論壇／預防失智 盡早了解大腦健康度

失智症新藥上市、檢測與診斷方法等進展帶來曙光，讓我們「不怕失智，共向未來」。「二○二五失智照護永續論壇」中，失智症協會理...

失智照護論壇／林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善...

元氣最愛問／25至44歲 青壯年心理危機攀高峰

據衛福部最新統計，自殺已連續多年位居25至44歲青壯年族群的十大死因之一，去年更攀升至第二位。這個理應是人生中最富有活力...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。