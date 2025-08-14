聽新聞
康軒夏日路跑 冠軍月跑量破千
今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在七月十四日到八月十三日舉辦為期一個月的「二○二五康軒＆康橋夏日熱血跑」，透過線上路跑活動，鼓勵員工迎戰高溫，吸引集團逾半數員工參與，台灣、中國大陸及泰國三地的總報名人數達二七○八人。
康軒集團的線上路跑活動分四個組別，包含三百公里的挑戰組、二一○公里的進階組、一五○公里的體驗組及九十公里的休閒組，並設有最低配速要求，除休閒組為每公里十分鐘外，其餘組別皆為每公里八分鐘，參與者可依個人時間安排分段完成。為鼓勵員工積極參與，達標者可獲得公司提供的獎金，四個組別的獎金分別為五千元、三千元、兩千元及一千元，且若超過六百公里，獎金更高達一萬元。
康軒董事長李萬吉表示，夏季高溫高濕，人體易感不適，適度運動流汗，有助於提升身心舒暢感，提升賽季表現。活動前兩個月展開安全宣導，包括營養攝取、充足睡眠、水分補充及防曬知識等，並提醒員工如有身體不適應立即停止運動，切勿勉強。
最終成績出爐，李萬吉本人於卅一天活動期間完成三七二公里路程，男子組冠軍達一一三二公里，第二名也有一千公里；女子組冠軍則完成六三八公里，成績斐然。
李萬吉表示，康軒推動運動的初衷在於促進員工健康，期盼透過此活動達成個人健康、家庭幸福、企業成長三贏目標。
