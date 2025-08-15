短照預算 今年追加5.5億

勞動部前年推「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，再加上原本有的喘息服務，讓外看家庭一年享有五十二天的喘息額度，不過近年喘息需求暴增，不少縣市陸續反映短照經費用罄，暫停申請，引發家屬恐慌。勞動部昨召開就安基金管理會，決議今年追加五點五億元預算，明年度也追增編列二點三億元。

勞動力發展署長黃齡玉說，幾乎所有縣市都提出短照增編經費的需求，有的縣市甚至還沒年中就用罄，其中以六都需求最高，考量就服法第四十六條修法後，使用人次將增加。

