社會光明面報導獎 聯合報奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「一一四年社會光明面新聞報導獎」昨天揭曉，聯合報記者鄭朝陽、陳雅玲、蔡維斌、林媛玲等人製作「升溫危機—北漂的埃及斑蚊」拿下平面媒體類的特優首獎；「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導也獲得佳作。

台北市新聞記者公會理事長妙熙法師表示，今年看到媒體同仁從不同角度發掘社會正向力量，不論是關懷弱勢、環境議題，文化、體育領域，都呈現新聞專業的深度與溫度。

評審主委黃肇松表示，本屆參賽件數近三百件創下新高，且作品呈現多元廣泛，不僅限於好人好事善舉，專題報導、深度追蹤及創新題材皆有代表性。

今年聯合報由鄭朝陽等十五人製作的「升溫危機—北漂的埃及斑蚊」奪得特優首獎，另鄭朝陽等九人以「扭轉高齡化社會下的公廁文化」專題追蹤報導拿下佳作。而人間福報「王建民大聯盟初登板廿周年—尋找下一個王建民？」專題，首次有體育新聞報導入圍並獲佳作，回顧王建民廿年前在大聯盟的首度亮相，並探討台灣職棒及棒球選手培育現況。

電視媒體組特優作品「創紀錄！腦麻兒小比「登玉山」記錄腦性麻痺患者挑戰極限的感人故事；廣播媒體組特優「世代交換所：青年返鄉」深入探討青年返鄉創業與社區參與的價值；學生組優等作品中，世新大學「雙手推夢想！身障夫妻帶團 挑戰騎車划舟」及中正大學「雙視共融：翻開閱讀新視界」，皆展現年輕世代對社會弱勢群體的關注與實踐。

