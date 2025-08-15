聽新聞
「世界公園」淪陷！瑞士野生動物糞便 首見微塑膠

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導

瑞士素有「世界公園」美譽，以潔淨環境與優美景觀聞名。但根據綠色和平瑞士分部最新報告顯示，即便在這個看似乾淨的國度，微塑膠仍無所不在，不僅存在空氣、飲水與食物中，也首次在野生動物的糞便中被驗出，包括鹿、松貂、狐狸與野豬等，有些樣本濃度驚人，顯示塑膠汙染已滲透至野生動物食物鏈。

綠色和平瑞士分部消費系統專家Joëlle Hérin說，瑞士雖以乾淨聞名，實際上微塑膠早已無所不在。根據瑞士材料科學與技術研究院數據，每年約有十五公噸微塑膠流入國內河流與湖泊，並累積五十三公噸於自然保護區洪泛平原。

為進一步掌握生態影響，綠色和平委託洛桑聯邦理工學院（EPFL）中央環境實驗室於今年冬季在全國多地收集約 五十份野生哺乳動物糞便樣本，涵蓋獾、鹿、野兔、狼等十四個物種。

分析發現，十一份樣本檢出微塑膠，部分濃度驚人，像是瓦萊州與伯爾尼州野豬糞便每克含逾六百個顆粒，瓦萊州貂糞便更有十種不同聚合物。

Joëlle Hérin說，本屆塑膠公約談判現場有多達二三四名化石燃料與石化產業遊說者企圖阻撓議程，若公約未能納入減產、淘汰有問題產品與令人擔憂的化學物質，將註定成為失敗的公約。為保護人類健康、社區與地球，並阻止塑膠汙染擴散，籲會員國堅定立場。

瑞士 塑膠微粒 河川汙染

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善...

健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動...

出生時被宣判僅能活7天 顎裂合併多重病症女孩慶4歲生日

早產兒萁萁，出生時僅1380公克，身上插滿管線、住進新生兒加護病房，被醫師宣判「僅能活7天」，她除了顎裂，還合併缺一顆腎...

