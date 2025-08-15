今閉幕 塑膠公約談判陷僵局

「全球塑膠公約」第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）昨進入最後一天議程。由於前天公布新版主席文本草案突刪的「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈，大會原訂昨下午加開會員大會，外界推論可能會發布另一版公約，但截至截稿前，並無新版釋出，臨時會員大會也延遲舉行，預定台灣時間今天凌晨舉行閉幕會。

此次會議自本月五日起於聯合國歐洲總部萬國宮舉行，為期十天，一八四個國家、逾三千七百名與會者齊聚日內瓦，以上屆公布的「主席文本」為基礎，力求在本輪完成所有條文草案。

根據大會發布的新版條文，由原本卅二條減為卅一條，談判雙方陣營均表強烈反對。最大爭議在於刪除了獲上百國支持、被視為解決塑膠汙染關鍵的第六條「塑膠減產」條文；此外，第三條「塑膠產品」未納入塑膠產品化學物質規範，並刪除附錄列管的禁用清單，引發主張減產國家的強烈不滿；產油國則批評條約定義範圍不明，同樣提出反對意見。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）強調，新版草案充分反映「平衡成果」，審慎考量各代表團的底線、堅持與目標，並尊重各國的需求與利益。

但多數代表團嚴詞批評，新版草案「不充分、不平衡」，應針對塑膠從生產、設計和處置的「全生命周期」，制定一項具法律約束力的國際協議。

菲律賓代表批評，新版條文淪為單純的廢棄物處理條款；英國代表指出，國際社會正關注談判進展，但本次日內瓦會議不僅未達成協議，反而倒退一步。多國代表團更指新草案已跨越各自的「紅線」。

會後，逾二十個公民團體聯合聲明，痛斥新版草案是「公然且危險的倒退」、「向化石燃料業者無可救藥的投降」、「對人類的背叛」。

綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷強調，塑膠減產是不能妥協的底線，刪除相關條文將成為環境與人類健康的災難，無視科學呼籲，各國政府應堅守立場，拒絕目前軟弱版本。

