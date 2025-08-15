聽新聞
0:00 / 0:00

今閉幕 塑膠公約談判陷僵局

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
「全球塑膠公約」談判原訂今天落幕，國際社會無不關注談判進展。圖為萬國宮外的裝置藝術「沉思者的負擔」。記者曾原信／攝影
「全球塑膠公約」談判原訂今天落幕，國際社會無不關注談判進展。圖為萬國宮外的裝置藝術「沉思者的負擔」。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）昨進入最後一天議程。由於前天公布新版主席文本草案突刪的「塑膠減產」條文，引發多國強烈反彈，大會原訂昨下午加開會員大會，外界推論可能會發布另一版公約，但截至截稿前，並無新版釋出，臨時會員大會也延遲舉行，預定台灣時間今天凌晨舉行閉幕會。

此次會議自本月五日起於聯合國歐洲總部萬國宮舉行，為期十天，一八四個國家、逾三千七百名與會者齊聚日內瓦，以上屆公布的「主席文本」為基礎，力求在本輪完成所有條文草案。

根據大會發布的新版條文，由原本卅二條減為卅一條，談判雙方陣營均表強烈反對。最大爭議在於刪除了獲上百國支持、被視為解決塑膠汙染關鍵的第六條「塑膠減產」條文；此外，第三條「塑膠產品」未納入塑膠產品化學物質規範，並刪除附錄列管的禁用清單，引發主張減產國家的強烈不滿；產油國則批評條約定義範圍不明，同樣提出反對意見。

大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）強調，新版草案充分反映「平衡成果」，審慎考量各代表團的底線、堅持與目標，並尊重各國的需求與利益。

但多數代表團嚴詞批評，新版草案「不充分、不平衡」，應針對塑膠從生產、設計和處置的「全生命周期」，制定一項具法律約束力的國際協議。

菲律賓代表批評，新版條文淪為單純的廢棄物處理條款；英國代表指出，國際社會正關注談判進展，但本次日內瓦會議不僅未達成協議，反而倒退一步。多國代表團更指新草案已跨越各自的「紅線」。

會後，逾二十個公民團體聯合聲明，痛斥新版草案是「公然且危險的倒退」、「向化石燃料業者無可救藥的投降」、「對人類的背叛」。

綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷強調，塑膠減產是不能妥協的底線，刪除相關條文將成為環境與人類健康的災難，無視科學呼籲，各國政府應堅守立場，拒絕目前軟弱版本。

瑞士 塑膠微粒 垃圾危機

延伸閱讀

垃圾變燃料 新北推回收物雜質變固態燃料

瑞士「世界花園」失守 野生動物體內驚現高濃度微塑膠

塑膠公約突刪「減產」條文引多國反彈 今閉幕拍板存變數

全球減塑談判 僵局難解

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

元氣最愛問／25至44歲 青壯年心理危機攀高峰

據衛福部最新統計，自殺已連續多年位居25至44歲青壯年族群的十大死因之一，去年更攀升至第二位。這個理應是人生中最富有活力...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善...

非聽不可

自律神經失調與壓力調適

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。