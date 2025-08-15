興達停機仍買煤 3年自燃255次

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋石秀華林海／連線報導
高雄興達電廠火力發電機組。記者劉學聖／攝影
高雄興達電廠火力發電機組。記者劉學聖／攝影

繼高雄興達電廠三號、四號燃煤機組停機後轉為備用機組惹出風波後，審計部近日披露，興達發電廠燃煤機組已暫時停機，啟動時程尚未明確，然而台電去年十月仍買九點四七萬公噸煤炭，且近三年煤倉自燃達二五五次，但高雄市環保局對此竟不知情，國民黨在地議員痛批「高雄市的公權力，是要睡多久？」

審計部報告顯示，興達電廠燃煤三、四號機組去年十月起停機至今年三月底，後續啟動時程仍未明確。但台電去年十月仍購入煤炭儲放，據興達電廠統計，二○二二年至去年，各年度室內煤倉悶燒次數分別為六十八次、一六四次及廿三次，主要因煤炭存放過久導致自燃，需盡速燃燒發電去化。審計部警告，興達電廠四部燃煤機組都停機，持續儲放煤炭，恐增加自燃風險。

興達廠煤倉近三年自燃達二五五次，換算下來，平均四天左右悶燒一次，頻率驚人。高雄市議員邱于軒痛批，興達電廠之前汙水處理問題是民眾黨主席黃國昌踢爆，現在審計部又指興達電廠儲煤會自燃，這種事情一再發生在高雄市，無比荒謬，顯示高市府對興達電廠的管理非常鬆散，令人匪夷所思。

「台電存煤管理非常懈怠。」議員白喬茵說，興達電廠一至四號機組已除役、停機，台電仍持續維持卅天安全存量，讓高風險燃料無意義地堆積在倉庫，短短三年發生兩百多次自燃，根本是把汙染和工安風險丟給電廠基層員工和在地居民，更離譜的是審計報告出來前，高市環保局卻自稱完全不知情，沒有任何督導與開罰的措施，失能又失職，「請問高雄市政府的公權力是要睡多久」？

台電解釋，部分機組雖除役或轉為備用機組，但緊急備用任務解除前，仍有燃煤儲備任務需求。依據空汙防制法，造成大量空汙排放的突發事故時才需依法在一小時內通報主管機關，但這幾次事件僅為煤倉內發熱現象，未與法規的定義吻合，無需通報。

高雄市環保局則說，審計報告中有關興達煤倉悶燒情形，是煤炭存放自燃所致，燃燒範圍局限在煤倉內，未造成大量空汙，近三年並未接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事故。

空汙 台電 興達電廠 火力發電廠

延伸閱讀

審計部揪出興達電廠煤倉3年自燃255次 藍營批：高市府要睡多久？

興達電廠停機仍購煤 台電：仍有儲備任務需求

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

颱風掃過南花蓮一度逾6千戶停電 台電拚晚間全復電

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善...

健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動...

出生時被宣判僅能活7天 顎裂合併多重病症女孩慶4歲生日

早產兒萁萁，出生時僅1380公克，身上插滿管線、住進新生兒加護病房，被醫師宣判「僅能活7天」，她除了顎裂，還合併缺一顆腎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。