前30分鐘免費 雙北YouBike使用增

聯合報／ 記者邱書昱葉德正／連線報導
台北市交通局長謝銘鴻（中）與微笑單車公司人員慶祝YouBike騎乘人數將破4億人次。記者邱書昱／攝影
台北市交通局長謝銘鴻（中）與微笑單車公司人員慶祝YouBike騎乘人數將破4億人次。記者邱書昱／攝影

雙北祭出YouBike前30分鐘免費，北市使用人次成長5成，新北成長近4成，都將再大幅設站點，北市交通局指出，北市總騎乘人數將突破4億使用人次，「台北好行App」改版後也能查詢大眾運輸附近的YouBike，提升民眾使用綠運輸。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐表示，目前北市建1633個租賃站點、23860輛的YouBike，換算民眾步行150到200公尺就有一個站點，去年2月28日開始推出前30分鐘免費，使用人次成長53％，約有25％原本騎乘或開汽機車的民眾，改以YouBike代步。

朱宸佐表示，第4億名騎士可以獲得微笑單車公司提供相當於2萬元的即享券，前後5名使用者可獲得1千元商品禮券；未來也將持續朝2026年全市達2千站點、4500輛YouBike2.0E電輔車邁進。

另外，「台北好行App」改版後整合公車、捷運、台鐵、高鐵及YouBike，除了可以直接查詢大眾運輸時刻表，也將YouBike站點、借還數等資訊納入。

交通局長謝銘鴻說，YouBike是大眾運輸不可或缺的一環，但谷歌地圖很難找YouBike站，台北好行App補足這點，不管是觀光客或日常使用者都方便。

新北交通局簡任技正吳政諺指出，新北YouBike今年3月1日實施前30分鐘免費，5個月由日均8萬次成長至日均11.1萬次，成長率38.7%；去年調查，有27.3%受訪者選擇以YouBike代替汽機車完成最初與最後一哩路。

吳政諺說，新北市截至今年8月有1475站，2萬1379輛2.0自行車及2100輛2.0E電輔車，交通局持續配合捷運路網及公共建設導入公共自行車系統，以年底全市1500站、2028年1800站目標。

