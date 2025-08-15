林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善醫病關係，甚至勝過醫療行為。林靜芸也說，照護者需在生活中適時放下照顧角色，才能維持韌性，「就像飛機安全指引說的，先戴好自己的氧氣罩，才能救身邊的人。」

林靜芸最近出版「謝謝你留下來陪我」一書，公開照顧夫婿林芳郁的過程與經驗。她分享收到許多照顧者溫暖回饋，一位女士因照顧失智症先生延誤自身治療，受到林靜芸啟發，最近決定帶著先生一起住院，並鼓起勇氣告訴大家：「我的先生跟林芳郁院長一樣失智了。」林靜芸直言，很高興自己的經歷能帶來改變。

林靜芸也更新林芳郁近況，歷經腎功能恢復與病情起伏，近期明顯改善，「就像醒了過來」。新書發表會那天，林芳郁在家看直播，之後一直向林靜芸說謝謝；最近朋友來家聚會，他能專注看著對方並簡單以「好、對」回應。林靜芸形容，照顧林芳郁也改變她與病人的相處，過去習慣開完刀後就「不太理」病人，如今意識到陪伴的重要。

林葉亭哽咽表示，今年是她第一個沒有父親的父親節。當初擔心父親抗拒檢查，家人以「老人健檢」為由帶他就醫，及時確診。她強調，早期辨識與檢查至關重要，「當身邊長輩或自己出現失智症狀時，一定要趕快檢查」。

照顧父親就像照顧一隻可愛的寵物，林葉亭形容，「愛是一種輪迴，以前他照顧我們，現在就用同樣的方式回報。」父親的學生們定期聚餐，會佩戴名牌讓父親叫出名字。她說，父親從未忘記家人，「他叫不出名字，不代表他忘了你，只要自報姓名，就能讓他認出你」。

父親失智後，家人探望頻率大增，林葉亭感謝父親讓家人凝聚，也感謝社會在父親走失時伸出援手，並承諾將投入失智症志工服務，分享經驗幫助更多家庭。

