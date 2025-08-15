聽新聞
林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善醫病關係，甚至勝過醫療行為。林靜芸也說，照護者需在生活中適時放下照顧角色，才能維持韌性，「就像飛機安全指引說的，先戴好自己的氧氣罩，才能救身邊的人。」

林靜芸最近出版「謝謝你留下來陪我」一書，公開照顧夫婿林芳郁的過程與經驗。她分享收到許多照顧者溫暖回饋，一位女士因照顧失智症先生延誤自身治療，受到林靜芸啟發，最近決定帶著先生一起住院，並鼓起勇氣告訴大家：「我的先生跟林芳郁院長一樣失智了。」林靜芸直言，很高興自己的經歷能帶來改變。

林靜芸也更新林芳郁近況，歷經腎功能恢復與病情起伏，近期明顯改善，「就像醒了過來」。新書發表會那天，林芳郁在家看直播，之後一直向林靜芸說謝謝；最近朋友來家聚會，他能專注看著對方並簡單以「好、對」回應。林靜芸形容，照顧林芳郁也改變她與病人的相處，過去習慣開完刀後就「不太理」病人，如今意識到陪伴的重要。

林葉亭哽咽表示，今年是她第一個沒有父親的父親節。當初擔心父親抗拒檢查，家人以「老人健檢」為由帶他就醫，及時確診。她強調，早期辨識與檢查至關重要，「當身邊長輩或自己出現失智症狀時，一定要趕快檢查」。

照顧父親就像照顧一隻可愛的寵物，林葉亭形容，「愛是一種輪迴，以前他照顧我們，現在就用同樣的方式回報。」父親的學生們定期聚餐，會佩戴名牌讓父親叫出名字。她說，父親從未忘記家人，「他叫不出名字，不代表他忘了你，只要自報姓名，就能讓他認出你」。

父親失智後，家人探望頻率大增，林葉亭感謝父親讓家人凝聚，也感謝社會在父親走失時伸出援手，並承諾將投入失智症志工服務，分享經驗幫助更多家庭。

健檢 失智症 林芳郁 林靜芸

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

元氣最愛問／25至44歲 青壯年心理危機攀高峰

據衛福部最新統計，自殺已連續多年位居25至44歲青壯年族群的十大死因之一，去年更攀升至第二位。這個理應是人生中最富有活力...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動...

