防長輩遭詐 房地產設預告登記

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

「當詐騙集團想偷偷過戶財產，卻在戶籍謄本上看到土地、房屋設有預告登記，通常就不會自找麻煩！」在「不怕失智，共向未來」二○二五失智照護永續論壇中，富邦人壽法律事務部律師陳明賢建議，長輩、民眾若想守護名下房地產、土地等不動產，可向地政機關申請「預告登記」，避免詐騙集團、外人暗中行事。

陳明賢解釋，預告登記屬於限制登記，主要針對房屋、土地所有權，當土地、房屋設有預告登記，而所有權人想買賣、贈與名下土地、房屋，或借款時想為土地、房屋設定抵押，便須經預定人同意。只要預告登記未塗銷，預告登記紀錄就會存在。不過，若遭遇徵收、法院判決或強制執行等情況，即使有預告登記，流程還是持續進行。

目前台灣詐騙盛行，近年來出現不少不動產詐騙手法，令民眾憂心忡忡。陳明賢表示，有上述憂慮的民眾可考慮運用政府提供的「地籍異動即時通」與「稅籍異動即時通」等「即時通」服務，守護名下不動產，一旦有人嘗試私下移轉、買賣長輩不動產，即可發揮警示效果，以免後續處理更棘手。

陳明賢指出，地籍異動即時通的申請單位為地政機關，出現不動產買賣、拍賣、信託、贈與、查封、假扣押與抵押權設定等情況時，只要有申請此服務，地政機關會在「收件時」與「異動完成時」以簡訊或電子郵件主動通知民眾。

至於稅籍異動即時通，則須向稅捐稽徵機關申請，當出現縣市土地增值稅申請案件，或有人嘗試申請縣市契稅申報移轉，只要申請這項服務，稅捐稽徵機關在收件時，便會以簡訊或電子郵件主動通知土地、建物原所有人，這時，只要家人、土地或建物所有人就有機會即時阻止流程繼續執行，以免不動產遭私下過戶。

陳明賢也建議，可向財團法人金融聯合徵信中心申請「金融註記」，促使金融機構加強審查，避免長輩因授信或信用卡、現金卡衍生金融風險。

詐騙 長輩 房地產 預告登記

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

元氣最愛問／25至44歲 青壯年心理危機攀高峰

據衛福部最新統計，自殺已連續多年位居25至44歲青壯年族群的十大死因之一，去年更攀升至第二位。這個理應是人生中最富有活力...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

林靜芸用心陪伴 林芳郁「醒了過來」 照顧者也要顧好自己

同為失智照顧者，整形外科醫師林靜芸和時尚造型專家林葉亭在「二○二五失智照護永續論壇」中，說明陪伴的重要，單純的陪伴能改善...

健康你我他／贏在自在獨立 重拾過往樂趣

退休宛如告別江湖，人生下半場，我們無須再為職業忙碌，無須再為升遷汲汲營營，擁有更多的自由時間，我想做自己有興趣的體驗活動...

