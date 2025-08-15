聽新聞
治療新方向 外泌體與植物新藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

失智症新藥上市為治療帶來新選擇，但單一療程要價一五○萬元，並非人人都能負擔。在「不怕失智，共向未來」二○二五失智照護永續論壇中，花蓮慈濟院長林欣榮說，外泌體、植物新藥都是失智治療研發新方向；中醫大附醫院長周德陽指出，外泌體作為載體有機會把藥物攜入神經細胞，清除類澱粉蛋白以外的其他蛋白。

林欣榮說，植物新藥與傳統中藥不同，以分子生物學方式研發，找出針對失智症基因機轉，有助消除類澱粉沉積。他表示，目前失智症檢測積極發展中，檢測後若需用藥，西藥選項較少且價格高，如同證嚴法師所言，「草木有情，有病就有藥醫」，中草藥將是新契機之一。

周德陽指出，台灣今年上市的兩項失智症新藥，都用於清除類澱粉蛋白，若利用外泌體為載體，可把藥物攜入神經細胞，有機會清除與失智症相關的其他蛋白。另外，透過粒線體可補足神經細胞代謝功能，也可讓神經細胞自主清除不正常沉澱的澱粉，目前中醫大附醫與聖展生技展開合作，正進行相關研究。

現在大家知道外泌體可用於醫學美容，但聖展生技副總經理李明撰表示，外泌體是細胞間的溝通機制，為奈米生物粒子，可與細胞融合，具抗發炎、調節免疫潛力，可用於疾病診斷與治療，研發團隊改造分泌外泌體幹細胞，若能帶著藥物進入神經細胞，幫助神經細胞修復，可運用於類澱粉蛋白沉積、巴金森氏症等病況改善。

博太生醫總經理徐明武表示，失智症成因複雜，粒線體功能、細胞氧化壓力、荷爾蒙等都有影響，各界積極展開研究，美國食藥局今年核可與失智症有關臨床試驗一八二項，小蛋白藥物、單株抗體占三成、小分子藥物占四成三、生物標記研究占二成七，其中並無植物新藥。

徐明武說，植物富含蛋白質、有機物，博太生醫廿、卅年來，利用植物萃取特定成分，開發皮膚創傷修復醫材等，有使用者用於後頸部、頭部，不僅有助睡眠，也有益長輩情緒健康提升與記憶保健；研究團隊優化製劑，以人工智慧鎖定特定成分，經動物實驗發現有助消除類澱粉蛋白堆積，明年將於美國展開第二期臨床試驗。

