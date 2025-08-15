預防失智 盡早了解大腦健康度

失智症新藥上市、檢測與診斷方法等進展帶來曙光，讓我們「不怕失智，共向未來」。「二○二五失智照護永續論壇」中，失智症協會理事長徐文俊提醒，失智是複雜而深刻的社會挑戰，無論有無新藥，都需要健康生活型態等非藥物策略介入；雙和醫院健康管理中心主任柯世祐建議，大家應盡早了解自身大腦健康情況。

抗類澱粉標靶治療 輕度者適用

「二○二五失智照護永續論壇」八月九日舉行，今年以「不怕失智，共向未來」為主題，邀請整外名醫林靜芸、時尚造型專家林葉亭談照顧經驗，還有多位專家分享。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩指出，失智症在醫療與照護上仍具挑戰，但透過新藥、新科技與經驗交流，有機會減少「長照戰爭」的困境，更有信心面對超高齡社會的考驗。

徐文俊說明，目前最新的「抗類澱粉標靶治療（ATT）」，黃金用藥時機為輕度認知障礙（MCI）與輕度失智症（Mide AD）階段，且須控制三高，搭配健康生活習慣。用藥需先通過四關，「要有症狀」，再經過正子攝影確定腦中出現類澱粉沉積，透過磁振造影排除出血、嚴重腦血腫、嚴重白質病變等，還需經過基因檢測。

「二○二五失智照護永續論壇」日前舉行，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左起）、中醫大附醫院長周德陽、博太生醫總經理徐明武、富邦人壽律師陳明賢、整形外科醫師林靜芸、失智症協會理事長徐文俊、花蓮慈濟院長林欣榮、聖展生技副總經理李明撰、雙和健康管理中心主任柯世祐、全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約、時尚造型專家林葉亭與健康事業部策略長洪淑惠共同參與。記者胡經周／攝影

徐文俊籲自我警覺症狀 三動四高五不做

新藥確實可延緩惡化，但適用於特別對象與疾病進程，費用也不便宜，徐文俊強調，「無論有無使用新藥，都需要健康生活型態等非藥物策略的介入！」請大家謹記「三動四高五不做」，「三動」是運動、腦動與互動；「四高」為控制高血壓、糖尿病、高血脂與肥胖；「五不」是不跌倒、不抽菸、不熬夜、不鬱悶與不過度飲酒。

徐文俊提醒，失智症是「關係」的疾病，病患、病患家庭不僅面臨失智，也是重建關係、情感再連結的重要時刻，期待失智症病患、家人擁有更多盼望。另外，嬰兒潮世代進入七十歲，較上一代更有能力管理自我健康，也鼓勵民眾自身留意健忘與失智的症狀警訊，及早就醫，不只靠家人發現異樣。

雙和醫院健康管理中心主任柯世祐表示，如果能早期評估失智風險，就能及早用藥，未失智但風險較高者，可積極健康管理。目前抽血進行免疫磁減量檢測，可以測出類澱粉、濤蛋白沉積，準確率達八成，若檢出為亞健康族群，認知功能正常，大腦中已開始有不正常蛋白質沉積，應積極改善睡眠品質、情緒、壓力管理，控制三高、糖尿病等。

柯世祐說，研究顯示，阿茲海默症病人多在十五至廿五年前就開始蛋白沉積，建議失智症基因（ApoE）檢測結果高風險者、有失智症家族史者、四十至四十五歲以上民眾，定期接受檢測。

多元活動＋認知刺激 助攻腦健康活化

多數人認為失智症不可逆，能延緩已是萬幸，全齡樂遊健康促進發展協會理事長巫奉約提出另一種思維：「如果我們專注在大腦還健康的部分，持續刺激並活化，功能可以恢復、甚至進步。」他廿三歲時因車禍腦部損傷，經歷過一段聽不懂別人問話，思考遲緩的日子，這段經驗幫助他投入大腦健康促進與失智症預防領域。

巫奉約認為，適當的認知刺激與多元活動，能一定程度改善長者大腦功能表現。在雙連安養中心，經三個月課程，平均八十六歲的學員明顯進步，有長輩靠有系統的訓練方法，記住一百樣物品；萬芳醫院人體試驗，十二位確診失智症患者經課程刺激後，認知功能平均提升百分之五十一。

