影／10次揮棒只有3次能成功！彭政閔為脊椎損傷球迷圓夢 鼓勵正面思考

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
職棒傳奇球星彭政閔（左二）送簽名球衣給資深女球迷「小星」。記者黃寅／攝影
職棒傳奇球星彭政閔（左二）送簽名球衣給資深女球迷「小星」。記者黃寅／攝影

「10次揮棒大概只有3次能成功，希望妳也能用正面思考面對人生」職棒傳奇球星彭政閔今天專程前往台中市洲際棒球場，和一位每天只能戴著呼吸器趴著生活的資深女球迷「小星」碰面，並用自己的棒球人生體悟，鼓勵她面對挫折時不要害怕，而要正面思考。

小星沒有想到自己想進球場看球，以及能親自見到彭政閔的願望今晚竟能實現，當彭政閔問她「讓我們一起正面思考好嗎？」她也也輕輕地說了句「好」讓小星的家人好欣慰。

小星是「為愛呼吸協會」的支持的個案，協會深知許多人因脊椎損傷、漸凍人等疾病而每天得戴著呼吸器生活，他們因行動不便，生活孤獨且寂寞，家庭也揹負著極為沈重的壓力，因此有為個案圓夢的計畫。小星因幼年時一場車禍導致脊椎損傷，下半身癱瘓，每天得趴著生活，今年已30歲。協會得知看棒球一直是她生活中最大的樂趣，且夢想能進球場看球並看到彭政閔，就積極設法案排。

協會透過朋友連繫上曾任職中國信託銀行中區副總經理的張志豐，張雖然已退休並被網羅轉任高雄林皇宮董事長，但一聽說是為了公益，立即回報老東家，最後中國信託慈善基金會同意出面，不僅為小星安排了台中市洲際棒球場貴賓室看球，也把此事通知了彭政閔，彭政閔今晚也欣然前往與小星見面。

小星原先並不知道彭政閔會去，當彭一進到貴賓室，小星馬上露出了不敢置信的表情。彭政閔走到她身旁，坐在沙發椅背旁和她聊天。這也才知，原來小星從2001年彭政閔加入職棒兄弟時就喜歡看他打球，已算是彭的資深球迷。

彭政閔原本打算陪小星看一局球，但一聊之下，陪看了兩局，還送給小星簽名球衣等紀念品。過程中也和小星以及她的家人閒話家常，並在話語中給予鼓勵。彭離開前給了小星一個擁抱，貴賓室裡頓時響起一片驚呼，小星的媽媽和姊姊也上前擁抱了彭，並謝謝他。

彭政閔說，打棒球揮棒，10次裡面只要有3次成功就算有好的結果，但它有7次失敗，是失敗率最高的運動，而這也很像人生，永遠都是失敗比較多。但是，你只要3次成功就好了。至於他自己打擊率不只3成，他笑說，當然是希望成功的次數能多一點。

為愛呼吸協會秘書長張鎧馪說，協會由一群來自醫療相關領域的專業人士共同成立，他們深知使用呼吸器的族群面臨疾病痛苦、行動困難、家庭壓力增加和生活乏味。因此致力於凝聚社會的愛心和資源，協助他們能克服各種生活限制，並勇敢圓夢。

職棒傳奇球星彭政閔送紀念品給資深女球迷「小星」。記者黃寅／攝影
職棒傳奇球星彭政閔送紀念品給資深女球迷「小星」。記者黃寅／攝影
職棒傳奇球星彭政閔（左）今天專程前往台中市洲際棒球場，和每天只能戴著呼吸器趴著生活的資深女球迷「小星」碰面看球。記者黃寅／攝影
職棒傳奇球星彭政閔（左）今天專程前往台中市洲際棒球場，和每天只能戴著呼吸器趴著生活的資深女球迷「小星」碰面看球。記者黃寅／攝影

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

「10次揮棒大概只有3次能成功，希望妳也能用正面思考面對人生」職棒傳奇球星彭政閔今天專程前往台中市洲際棒球場，和一位每天...

兒少自殺人數逐年增加 專家示警：憂鬱傾向取代家庭問題成最大警訊

立法院厚生會去年6月成立「兒少權益委員會」，今天舉行首次會議，為兒少權益政策的現況與未來發展提出建言與指導。兒少權益委員...

康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」...

