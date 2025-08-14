快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

今彩539第114197期 頭獎1注中獎

中央社／ 台北14日電

今彩539第114197期開獎，中獎號碼14、12、10、31、35；派彩結果，頭獎1注中獎，可得獎金新台幣800萬元。

貳獎219注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼724，壹獎87注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼5618，壹獎15注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

延伸閱讀

整理包／客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

近5年最高頭獎總獎金！大樂透5.97億元「一人獨得」 獎落這縣市

雲端發票1改變讓她驚呼「一次中4筆」 過來人點頭：很常中獎

近5年最高頭獎總獎金！大樂透頭獎連15槓 下期獎金飆5.5億元

相關新聞

社會光明面報導獎今揭曉 聯合報2作品奪特優、佳作

由台北市新聞記者公會主辦的「114年社會光明面新聞報導獎」今揭曉，今年參賽作品近300件，創歷屆新高，聯合報記者鄭朝陽、...

受川普藥品關稅衝擊 衛福部承諾「穩藥價」：特別預算編200億

美國總統川普日前宣布將針對進口藥品課徵最高250%關稅，台灣2024年對美國藥品出口金額達10億美元，占醫藥品總出口30...

無糖、低脂就健康？醫憂食品添加物 這1樣極少量就能殺死一半腸道好菌

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

影／10次揮棒只有3次能成功！彭政閔為脊椎損傷球迷圓夢 鼓勵正面思考

「10次揮棒大概只有3次能成功，希望妳也能用正面思考面對人生」職棒傳奇球星彭政閔今天專程前往台中市洲際棒球場，和一位每天...

兒少自殺人數逐年增加 專家示警：憂鬱傾向取代家庭問題成最大警訊

立法院厚生會去年6月成立「兒少權益委員會」，今天舉行首次會議，為兒少權益政策的現況與未來發展提出建言與指導。兒少權益委員...

康軒文教集團推「夏日熱血跑」 以路跑迎戰高溫

今年酷暑難耐，康軒文教集團逆勢而行，在7月14日到8月13日舉辦為期一個月的線上路跑活動「2025康軒＆康橋夏日熱血跑」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。