兒少自殺人數逐年增加 專家示警：憂鬱傾向取代家庭問題成最大警訊

立法院厚生會去年6月成立「兒少權益委員會」，今天舉行首次會議，為兒少權益政策的現況與未來發展提出建言與指導。兒少權益委員會召集人、民進黨立委林月琴說，對於青少年自殺，衛福部推出「青壯世代心理健康支持方案」3次免費諮商服務，推動普及化的心理健康服務。但專業人力增補進度仍顯不足，特別在偏鄉區城尤其明顯，自殺防治涉及跨部門協調，整合推動效能仍待加強。

近年台灣青少年自殺率呈現令人憂心的上升趨勢，已成為重大公共衛生議題。依衛福部統計，自殺為國內15至24歲青少年第二大死因，僅次於事故傷害。每十萬人死亡率自2014年5.1人，上升至10.9人，且15歲以下通報人次也持續攀升，2019至2023年間由7991人增至1萬3244人，14歲以下更達3365人，凸顯了社會環境變遷與數位時代下，青少年心理健康隱憂對現行防治策略帶來挑戰。

台大健康行為與社區科學研究所教授張書森引用「冰山模式」，分析我國兒少自殺成因與趨勢指出,自殺死亡僅是冰山一角，水面下更龐大的隱藏層包括自殺企圖、自殺想法與心理困擾。這些行為與狀態的感行率遠高於死亡數。顯示我們須同時關注心理健康問題與易感受性因素，如挫敗感、孤獨感、情緒調節困難、學業壓力與家庭衝突等。

此外，社會文化變遷、父母離婚率增加、網路使用普及與自殺資訊的可近性都是推升風險的重要原因。立法院厚生會秘書長、立委王正旭說，隨著網路世代來臨、加上少子化影響家庭結構，青少年自殺的原因也從過去主要是「家庭成員問題」，從2019年起轉為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」成為主要自殺原因，這樣的轉變是否因為青少年沉迷於網路數位世界裡，容易形塑偏差的價值觀與人際關係，值得重起。

另，家庭因素雖然退居自殺原因第二位，但所佔比例仍達34％，尤其父母離異家庭的兒少自殺比率會隨著上升，政府應積極介入有家庭問題的個案，重視離異家庭兒少的身心狀況。

厚生基金會執行長陳柏同呼籲，唯有社會各界共同投入兒少心理健康，打造安全、友善的成長環境，才能有效降低自殺與自傷事件的發生。本次會議期盼成為跨界合作的重要起點，推動我國兒少權益與心理健康防護機制的持續進步。

衛福部心理健康司長陳柏熹指出，現行兒少自殺防治採取全面性、多層級策略，包括提布建全國388處心理諮商據點及60處社區心理衛生中心，確保資源可近性，並推動15至45歲心理健康支持方案、引進心理健康急救（MHFA）課程，更持續布建兒少專屬精神病房，改善就醫障礙，推動精神疾病早期介入與跨專業外展服務。

教育部國民及學前教育署說明，防治策略聚焦五大面向，包括通報與追蹤，將心理健康與生命教育融入十二年國教課程，並透過自殺防治守門人訓練、危機處遇演練與家長工作坊，提升教師、輔導人員及家長對學生心理健康的覺察與處遇能力，更健全縣市輔導中心功能、增加輔導人力，以及推動「身心調適假」、社會情緒學習（SEL）等，全面提升學生心理韌性與情緒管理能力。

