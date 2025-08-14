威力彩第114065期開獎

少油少糖雖然被視為健康飲食原則，但許多標榜「無糖」、「低脂」的食品卻暗藏陷阱。家庭醫學科醫師李思賢指出，這些食品中的人工甜味劑、反式脂肪、乳化劑、防腐劑等添加物，對腸道微生物群的傷害往往比糖和油更嚴重，甚至在短短兩週內就能造成菌群嚴重失衡。

